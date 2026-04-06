안성훈, 트로트 넘어 록까지…콘서트 성료

안성훈은 지난 4일과 5일 서울 연세대학교 대강당에서 ‘ANYMATION in 서울’을 개최하고 팬들과 만났다. 이번 공연은 대북과 국악을 이용해 웅장한 울림을 전한 ‘울 엄마’를 시작으로 ‘엄마꽃’, ‘위스키 온 더 록’, ‘추억으로 가는 당신’, ‘비상’, ‘길이 다르니까’, ‘사랑해요’ 등 다채로운 세트리스트로 관객들을 매료시켰다.
안성훈은 댄스 메들리와 록 명곡 메들리로 현장 분위기를 뜨겁게 달구는 것은 물론 ‘인간극장’ 콘셉트의 공연 준비기, 요리 도전기, 숏터뷰 등 재치 넘치는 VCR 영상을 통해 팬들에게 웃음과 감동을 동시에 선사했다. 특히 4일 공연에는 동료 가수 나상도가 게스트로 지원 사격에 나서며 즐거움을 배가시켰다. 이번 공연은 세 가지 테마로 구성되어 관객들의 몰입도를 극대화했다. 삶의 깊이를 담아낸 ‘LIFE MATION’, 팬덤 후니애니를 향한 진심을 전한 ‘ANY MATION’, 청춘의 찬란한 순간을 깨우는 ‘VIVA MATION’까지 안성훈은 장르를 넘나드는 독보적인 가창력과 소화력을 입증하며 공연을 화려하게 마무리했다.
안성훈은 소속사를 통해 “안산에 이은 두 번째 단독 콘서트라 평소보다 더욱 신경 써서 무대를 준비했다. 항상 힘이 되어주는 ‘후니애니’ 덕분에 잊지 못할 추억과 용기를 얻었다. 앞으로도 좋은 음악으로 오랫동안 함께하고 싶다”고 소감을 전했다.
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