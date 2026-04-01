프로미스나인, 日 데뷔 앨범 발매

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 1일 자정 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 일본 데뷔 EP ‘LIKE YOU BETTER(japanese ver.)’(‘라이크 유 배터’)를 발매했다.
‘LIKE YOU BETTER(japanese ver.)’는 프로미스나인 특유의 밝은 분위기부터 새로운 출발을 앞둔 설렘 등의 다채로운 매력을 담은 앨범이다. 이들은 이번 앨범으로 일본에서도 특유의 긍정적인 에너지를 선명하게 각인시킬 전망이다.
이번 ‘LIKE YOU BETTER(japanese ver.)’에는 동명의 타이틀곡 ‘LIKE YOU BETTER(japanese ver.)’를 포함해 ‘Love=Disaster(Japanese ver.)’(러브=디재스터), ‘Sky Runner’(스카이 러너), 각 곡의 인스트루멘털까지 총 6곡이 수록됐다.
‘LIKE YOU BETTER’와 ‘Love=Disaster’는 지난해 한국에서 발매된 프로미스나인의 여섯 번째 미니 앨범 ‘From Our 20’s‘(프롬 아월 투엔티스)의 타이틀곡과 수록곡이다. ’LIKE YOU BETTER‘는 국내 발매 당시 멜론 톱100차트 상위권에 3주 연속 차트인한 것은 물론, 벅스 일간 차트 1위, KBS2 ’뮤직뱅크‘ 1위를 기록했다.
’Love=Disaster‘는 프로미스나인의 파워풀한 고음과 강렬한 록 사운드를 느낄 수 있는 트랙이다. 이번 앨범을 통해 ’LIKE YOU BETTER‘와 ’Love=Disaster‘가 일본어 버전으로 재탄생돼 관심을 모았다.
’Sky Runner‘는 일본 데뷔를 위해 새롭게 선보이는 곡으로, 프로미스나인의 새로운 시작을 알리는 트랙이다. 또 다른 챕터로 나아가는 설렘을 경쾌한 사운드로 풀어냈다.
프로미스나인은 ’LIKE YOU BETTER(japanese ver.)‘ 발매에 앞서 다양한 프로모션 콘텐츠로 컴백 열기를 끌어올렸다. 하이라이트 메들리를 비롯해 콘셉트 포토에서 시크와 러블리함을 오가는 비주얼을 자랑해 눈길을 사로잡았다.
프로미스나인은 지난달 28일 일본 도쿄에서 ’2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE ‘NOW TOMORROW.’ IN TOKYO‘(’2025-26 프로미스나인 월드 투어 앙코르 나우 투모로우. 인 도쿄‘)를 개최하고 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 데뷔 앨범 발매를 계기로 향후 현지에서 더욱 활발한 활동을 펼칠 예정이다.
프로미스나인의 일본 데뷔 EP ’LIKE YOU BETTER(japanese ver.)‘는 현재 각종 글로벌 음원 플랫폼에서 감상 가능하다.
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