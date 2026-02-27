스트레이 키즈, 아지트에서 채워갈 특별함

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 여섯 번째 공식 팬미팅 티저 이미지를 공개했다.
스트레이 키즈는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘Stray Kids 6TH FANMEETING ’STAY in Our Little House‘’(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 개최한다.
티저 사진 속 스트레이 키즈는 포근한 무드의 아지트를 배경으로 부드러운 매력을 드러냈다. 아이스크림, 인형 등 아기자기한 소품으로 아늑한 분위기를 더했고 단체 컷에서는 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 여덟 멤버가 카메라를 향해 환하게 미소 지으며 팬심 온도를 높였다. 스트레이 키즈는 ‘콘셉트 맛집 그룹’으로서 그간 개최한 팬미팅마다 특색 있는 테마로 팬들에게 색다른 즐거움을 선사해 왔다. 데뷔 8주년을 맞이하는 이번 팬미팅에서는 ‘STAY in Our Little House’라는 공연명처럼 우리만의 작은 집으로 스테이(팬덤명: STAY)를 초대해 오래도록 간직할 특별한 추억을 쌓는다. 스트레이 키즈는 2026년에도 굵직한 성과를 이어가며 ‘글로벌 탑 아티스트’ 존재감을 밝히고 있다. 최근 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 2025 ‘글로벌 아티스트 차트’(Global Artist Chart)와 ‘글로벌 앨범 차트’(Global Album Chart) 톱 10에 K팝 아티스트로서 유일하게 이름을 올렸다. 오는 6월 6일(이하 현지시간)과 9월 11일에는 각각 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival), 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio)에 헤드라이너로 출격한다. 스트레이 키즈의 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘STAY in Our Little House’는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 인천 인스파이어 아레나에서 총 4회 진행되며 각 주의 마지막 날인 3월 29일, 4월 5일에는 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행한다. 공연 티켓은 NOL티켓에서 예매 가능하며 3월 6일 오후 8시 팬클럽 STAY 6기 대상 선예매, 9일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.
