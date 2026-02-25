온유, 프로듀서로 한발 더

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 미니 5집 ‘TOUGH LOVE’ 트랙리스트를 공개했다.
미니 5집에는 앨범명과 동명의 타이틀곡 ‘TOUGH LOVE’를 포함해 ‘Dot dot dot (…)’, ‘Flex on me’, ‘Lie’, ‘X, Oh Why?’ 등 온유의 감각적인 색채가 묻어나는 총 5곡이 수록된다.
특히, 온유는 타이틀곡 ‘TOUGH LOVE’의 작사, 작곡에 참여한 것은 물론 전곡 크레딧에 이름을 올리며 진정성을 더했다. ‘TOUGH LOVE’는 온유가 해외 유수의 프로듀서진과 직접 대면해 긴밀한 협업 끝에 완성한 곡으로, 이는 그의 음악적 외연이 글로벌로 확장되었음을 시사한다. 온유는 폭넓은 스펙트럼 속에 프로듀서로서의 음악적 역량을 본격적으로 펼쳐냈다.
미니 5집 ‘TOUGH LOVE’는 뻔한 사랑 이야기를 벗어나 우리가 살아가는 세상 속 ‘다양한 사랑의 단면’을 조명하는 앨범이다. 복합적인 감정을 한 권의 소설처럼 엮어내 듣는 이들로 하여금 각자의 페이지를 떠올리게 한다.
독보적인 음색과 표현력으로 자신만의 음악 세계를 구축해 온 온유는 ‘TOUGH LOVE’를 통해 고유의 음악 세계관을 확장한다. 데뷔 후 처음으로 작곡에 참여하는 등 온유가 직접 앨범의 중심축이 돼 대체불가 존재감을 과시, 밀도 높은 사운드로 또 한 번 깊은 울림을 선사할 전망이다.
온유의 미니 5집 ‘TOUGH LOVE’는 오는 3월 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
댓글 0