나우즈, 3월 日 정식 데뷔 확정…열도 사로잡을 준비 완료

나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 오는 3월 4일 총 5곡의 다채로운 트랙이 수록된 첫 번째 일본 EP ‘나우즈’(NOWZ)를 발매한다.
나우즈의 첫 일본 EP는 일본의 유명 래퍼 YRD Leo가 피처링으로 참여해 기대를 모으는 타이틀곡 ‘AMMO (feat. YRD Leo)’를 비롯해 지난해 발매한 세 번째 싱글에 수록된 ‘홈런’(HomeRUN), ‘겟 벅벅(GET BUCK_, ’이름 짓지 않은 세상에‘와 첫 미니 앨범 ’이그니션‘(IGNITION)의 ’자유롭게 날아‘가 일본어 버전으로 재탄생해 원곡과 또 다른 매력을 선사할 예정이다.
이번 앨범의 타이틀곡 ’AMMO‘는 강렬하고, 드라마틱한 힙합 트랙이다. 나우즈와 협업하는 YRD Leo는 감성적인 가사와 개성 있는 음색으로 일본에서 주목받고 있는 래퍼로, 지난 2021년 발표한 ’바이‘(Bye)가 사회관게망서비스(SNS)에서 화제가 된 바 있다.
나우즈는 첫 일본 EP 발매를 기념한 이벤트도 진행한다. 나우즈는 3월6일일과 6일 도쿄 타워레코드 시부야점에서 미니 라이브 및 특전회를 개최하고, 같은 달 7일과 8일 라라포트 도쿄베이점을 찾아 팬들과의 교감에 나선다.
한편 나우즈는 지난해 10월 빌보드 ’이달의 K팝 루키‘에 이어 첫 미니 ’이그니션‘의 타이틀곡 ’에버글로우‘(EVERGLOW)가 빌보드의 ’2025년 최고의 K팝: 스태프 선정‘으로 꼽히며 차세대 보이그룹으로 주목받고 있다.
