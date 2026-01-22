킥플립, 데뷔 1주년 알찬 콘텐츠 공개

JYP엔터테인먼트 신인 그룹 킥플립(KickFlip)이 데뷔 1주년 기념 풍성한 콘텐츠로 특별한 추억을 만들었다.
킥플립은 2025년 1월 20일 첫 번째 미니 앨범 ‘Flip it, Kick it!’(플립 잇, 킥 잇!)과 타이틀곡 ‘Mama Said (뭐가 되려고?)’(마마 세드)로 정식 데뷔했다. 지난해 5월 미니 2집 ‘Kick Out, Flip Now!’(킥 아웃, 플립 나우!), 9월 미니 3집 ‘My First Flip’(마이 퍼스트 플립)까지 직접 곡 작업에 참여한 세 장의 음반을 발매하고 지상파 음악방송 1위, 가요 시상식 신인상 수상 등 여러 성과를 거뒀다.
데뷔 1주년을 맞이한 킥플립은 20일 그룹 공식 SNS 채널에 다양한 기념 콘텐츠를 게재했다. 당일 자정 축전 이미지, 1년 전과 비교하며 현재 변화한 스스로를 돌아보며 성장한 모습을 되짚어 보는 ‘1년 전 킥플립, 지금 킥플립ㅣKickFlip 데뷔 1주년’ 영상을 공개했다.
오후 1시 20분에는 큰 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 전하고 싶은 메시지를 적은 손 편지 이미지를 보여주고 위플립(팬덤명: WeFlip)에게 고마운 마음을 전했다.
오후 6시에는 유닛곡 ‘Hyper Slide (Sung by 계훈, 동화, 민제, 케이주)’(하이퍼 슬라이드), ‘Good Night (Sung by 주왕, 동현)’(굿 나잇)이 수록된 디지털 싱글 ‘From KickFlip, To WeFlip’(프롬 킥플립, 투 위플립)을 발표했다. 멤버들이 작사, 작곡 크레디트에 이름 올린 두 신곡은 활기찬 에너지, 감미로운 보컬 매력을 담아 호응을 모았다. 또 데뷔곡 ‘Mama Said (뭐가 되려고?)’ 안무를 추는 숏폼, 데뷔 초 오마주한 세컷 프레임 영상, 첫 팬 콘서트 현장을 포착한 비디오 등을 선보이며 팬심을 높였고 오후 9시에는 온라인 라이브로 뜻깊은 날을 장식했다.
킥플립은 지난 17일~18일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 팬 콘서트 투어 ‘2026 KickFlip FAN-CON 〈 From KickFlip, To WeFlip 〉’ 포문을 열었다. 전국 5개 도시에서 총 12회 공연 규모로 진행되는 이번 팬 콘서트 투어 중 광주, 청주, 대구 공연이 전 회차 전석 매진을 기록했다. 오는 24일 오후 2시와 7시 부산 남구 드림씨어터로 투어 열기를 잇는다.
