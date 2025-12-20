‘주토피아2’ 올해 첫 600만 달성…역대 애니 흥행 톱5

디즈니 애니메이션 최초 국내 연간 박스오피스 정상을 차지한 영화 ‘주토피아 2’가 600만을 돌파했다.
20일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘주토피아 2’는 이날 낮 12시 33분 기준 누적 관객수 600만 530명을 기록, 개봉 25일 만에 600만 관객을 넘어섰다.
이는 지난해 9월 개봉한 ‘베테랑 2’ 이후 약 1년 2개월 만에 국내 관객수 600만 명을 넘어선 작품이라는 점에서 더욱 의미를 더한다. 또한 ‘겨울왕국 2’(2019), ‘겨울왕국’(2014), ‘인사이드 아웃 2’(2024), ‘엘리멘탈’(2023)에 이어 국내 애니메이션 누적 관객수 톱 5에 이름을 올리며, 애니메이션 흥행사의 새로운 이정표를 세웠다. 이로써 역대 국내 애니메이션 흥행 톱 5가 모두 디즈니&픽사 작품으로 채워지는 이례적인 기록도 함께 완성됐다.
이처럼 멈추지 않는 흥행 가도를 달리고 있는 ‘주토피아 2’는 국내에서 디즈니 애니메이션 최초로 연간 박스오피스 1위를 기록했을 뿐 아니라, 글로벌 흥행 수익 11억 달러(1조 6291억 원)를 돌파하며 2025년 할리우드 영화 중 전 세계 박스오피스 1위를 차지하는 등 그야말로 압도적 흥행 성과를 연이어 경신하고 있다.
이번 작품은 9년 만에 돌아온 주디와 닉이 서로의 다름을 이해하며 최고의 파트너로 성장해 나가는 깊이 있는 서사, 한순간도 눈을 뗄 수 없는 스펙터클한 비주얼과 경쾌한 액션, 극에 활력을 더하는 감초 캐릭터들의 매력이 더해지면서 관객들의 ‘입덕’ 신드롬을 확산시키고 있다.
한편 ‘주토피아 2’는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처로, 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
