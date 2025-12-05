원지, 사무실 논란 재차 사과 “직원들 재택근무 전환…진심으로 죄송”

여행 유튜버 원지가 열악한 사무실 근무 환경으로 직원 처우 논란에 휩싸인 것과 관련해 다시 한번 사과했다.
5일 원지는 자신의 유튜브 채널에 사과 영상을 게시하고 “사무실 논란과 관련해서 많은 분들께 걱정과 심려 끼쳐 드린 점 진심으로 죄송하다”라고 고개를 숙였다.
이어 “특히 환기의 중요성은 제가 누구보다 많이 강조를 했는데, 그 부분에 신경을 쓰지 못해서 팀원분들께 불편을 드린 부분도 죄송하고 깊이 반성하고 있다”라고 얘기했다.
원지는 “논란 이후에는 바로 재택근무로 전환했고 운영 관련해서도 정리를 해 나가고 있다”라며 “그런데 최근에 사무실에 직접 찾아오시는 분들도 계시고 사실과 다른 부분이 기사화되고 있어서 너무 늦지 않게 설명을 해 드려야 할 것 같아 영상을 올리게 됐다”라고 말했다.
원지는 “명확하게 말씀드리고 싶은 부분은 한남동 사무실이 제 사무실이고 소속사 대표가 남편이라는 부분이 기정사실화가 된 것 같은데, 한남동 사무실은 100% 제 지분이 없는 회사 지분의 사무실이고 소속사 대표는 제 남편도 친척도 아니다, 업무적으로만 관련돼 있다”라고 해명했다.
아울러 원지는 “평소 여행하듯이 사업을 하려 하지 않았나 싶다”라며 “규모가 크든 작든 대표로서의 부족함을 많이 느끼고 있다, 많이 겸손해질 수 있는 시간이었다”라고 최근 논란에 대해 얘기했다. 이어 “쓴소리와 응원 모두 감사드린다”라며 “앞으로는 제가 할 수 있는 범위 안에서만 하면서 욕심부리지 않고 정리를 잘해 나가려고 한다”라고 덧붙였다.
원지는 지난 11월 20일 자신의 유튜브 채널 ‘원지의 하루’에 ‘6평 사무실 구함’ 영상을 게재했다. 새로운 사무실을 마련한 사실을 알리며 이를 소개한 것. 하지만 영상 공개 이후 일부 네티즌은 사무실에 창문이 없고, 6평 공간에 직원 3명이 일해야 하는 점 등을 들어 환경이 열악하다고 지적했다.
이에 원지는 해당 영상을 삭제한 뒤 같은 날 유튜브 커뮤니티에 장문의 글을 올리고 “금일 업로드됐던 영상에서 사무실 환경 관련해 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”라며 “같은 건물을 사용하시는 분들께 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각돼 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정했다”고 설명했다.
또한 원지는 지난 11월 21일 재차 사과문을 게시하면서 “이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여, 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다”라며 “저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송하다, 앞으로는 고용주로서 책임감을 가지고 주변을 더 세심하게 살피겠다, 죄송하다”라고 사과했다.
