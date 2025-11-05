베이비돈크라이, 5개월만에 컴백…강렬 밴드 사운드 예고

5일 소속사 피네이션에 따르면 베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 오는 19일 두 번째 디지털 싱글 ‘아이 돈트 케어’(I DONT CARE)를 발매한다.
베이비돈크라이는 공식 채널을 통해 ‘아이 돈트 케어’의 커밍순 티저를 공개하며 컴백 열기를 본격적으로 끌어올렸다. 공개된 영상에는 강렬한 밴드 사운드와 네 멤버의 실루엣이 담겼고, ‘썸띵스 브루잉’(SOMETHING’S BREWING), ‘왓 유브 빈 웨이팅 포’(WHAT YOU’VE BEEN WAITING FOR) 문구까지 더해져 신곡 콘셉트에 대한 팬들의 궁금증을 자극했다.
피네이션이 처음 선보인 걸그룹 베이비돈크라이는 지난 6월 데뷔해 탁월한 퍼포먼스 실력과 독보적인 콘셉트로 주목을 받았다. 데뷔 싱글 ‘에프 걸’(F Girl)에서 자신감 넘치는 자유분방한 매력을 드러내며 차세대 아이콘으로 눈도장을 찍었다.
베이비돈크라이는 데뷔 직후 국내외 굵직한 무대에 잇달아 오르며 신인다운 폭발적인 에너지를 증명했고, 일본 유명 패션 매거진 커버에 오르며 글로벌 존재감까지 확인시켰다.
이번 컴백에서는 ‘아이 돈트 케어’를 통해 더욱 견고해진 팀 정체성과 성숙해진 음악성까지 선보일 계획이다. 데뷔 이후 거침없는 상승세를 이어온 이들이 쌓아 올릴 다음 장에 관심이 높아진다.
한편 베이비돈크라이의 두 번째 디지털 싱글 ‘아이 돈트 케어’는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
