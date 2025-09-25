동아일보

천명훈 “스타 커플, 다 우리 펜션 와”…명단 폭로

  • 뉴스1
코멘트

글자크기 설정

‘신랑수업’ 24일 방송

채널A ‘신랑수업’ 캡처
채널A ‘신랑수업’ 캡처
천명훈이 어머니가 운영하는 펜션에 스타 커플이 자주 온다고 폭로했다.

지난 24일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘요즘 남자 라이프 - 신랑수업’에서는 가수 천명훈이 배우 이정진을 펜션에 초대한 가운데 진솔한 대화를 나눴다.

먼저 이정진이 “소월 씨랑 잘되고 있냐?”라고 묻자, 천명훈이 “난 뭐 계속 직진이지”라며 솔직히 답했다. 이어 “나 물어볼 거 있어”라면서 “소개팅했잖아. 방송 봤더니 (외모가) 좋더라”라고 덧붙였다. 이정진이 “난 느낌이 되게 좋지. 승철 선생님이 ‘야, 네가 차이겠다’ 그러더라”라며 “(소개팅녀 박해리) 실제로 보면 매너나 사람 대하는 게 너무 좋다”라고 소개팅 후기를 전했다.

채널A ‘신랑수업’ 캡처
채널A ‘신랑수업’ 캡처
이때 천명훈이 “느낌 좋다고 하니까 하는 말인데, 이 펜션이 느낌이 엄청나게 좋아”라고 운을 뗐다. 특히 “내로라하는 스타 커플들이 다 여기를 거쳤어. 이건 사실이다, 프라이빗하기 때문에”라고 밝혀 이목이 쏠렸다.

이정진이 누가 왔다 갔는지 궁금해하자, 천명훈이 조심스럽게 명단을 폭로(?)하기 시작했다. 그가 “(코요태) 김종민은 당연하고”라면서 “뭐 다른 형님들도 다 말할 수는 없지만 대체로 다들 좋은 느낌 받고 가셨다”라고 전했다. 이정진이 “좋은 기운 받아 가야지~”라며 기대했다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스