천명훈 “스타 커플, 다 우리 펜션 와”…명단 폭로

지난 24일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘요즘 남자 라이프 - 신랑수업’에서는 가수 천명훈이 배우 이정진을 펜션에 초대한 가운데 진솔한 대화를 나눴다.
먼저 이정진이 “소월 씨랑 잘되고 있냐?”라고 묻자, 천명훈이 “난 뭐 계속 직진이지”라며 솔직히 답했다. 이어 “나 물어볼 거 있어”라면서 “소개팅했잖아. 방송 봤더니 (외모가) 좋더라”라고 덧붙였다. 이정진이 “난 느낌이 되게 좋지. 승철 선생님이 ‘야, 네가 차이겠다’ 그러더라”라며 “(소개팅녀 박해리) 실제로 보면 매너나 사람 대하는 게 너무 좋다”라고 소개팅 후기를 전했다.
이때 천명훈이 “느낌 좋다고 하니까 하는 말인데, 이 펜션이 느낌이 엄청나게 좋아”라고 운을 뗐다. 특히 “내로라하는 스타 커플들이 다 여기를 거쳤어. 이건 사실이다, 프라이빗하기 때문에”라고 밝혀 이목이 쏠렸다.
이정진이 누가 왔다 갔는지 궁금해하자, 천명훈이 조심스럽게 명단을 폭로(?)하기 시작했다. 그가 “(코요태) 김종민은 당연하고”라면서 “뭐 다른 형님들도 다 말할 수는 없지만 대체로 다들 좋은 느낌 받고 가셨다”라고 전했다. 이정진이 “좋은 기운 받아 가야지~”라며 기대했다.
