임수향 “2000:1 ‘신기생뎐’ 오디션…8시간 토너먼트”

24일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘다작 이루어질지니~’ 특집으로 꾸며져 배우 김미경, 장소연, 이엘, 임수향이 출연해 입담을 뽐냈다.
지난해 인기리에 종영한 드라마 ‘미녀와 순정남’으로 또 한 번 화제를 모은 임수향. 이날 임수향은 첫 주연작이었던 드라마 ‘신기생뎐’ 출연 비화를 전해 눈길을 끌었다. 임수향은 “경쟁률이 2000:1이었다”라며 당시 신인 여자배우라면 대다수 지원한 상황이었다고 전했다. 더불어 약 8시간 동안 토너먼트 방식으로 오디션을 봤다고 전해 모두를 놀라게 했다. 임수향은 배우 성훈이 먼저 캐스팅된 상황이었다며 “성훈 오빠랑 서보라고도 하고, 다짜고짜 ‘임수향 씨 우세요’라고 말씀하시기도 했다”라고 부연했다. 더불어 임수향은 오디션에 참가하기 전, ‘신기생뎐’의 작가 임성한의 작품 캐릭터들을 분석해, 입장부터 콘셉트를 잡았다고 비화를 전해 웃음을 안겼다.
