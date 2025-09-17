이상민, 10세 연하 아내와 2차 시험관 시술…“이식까지 했다”

방송인 이상민(52)이 아내와 함께 두 번째 시험관 시술을 받았다고 직접 밝혔다.
그는 SBS 신발 벗고 돌싱포맨에서 게스트 손담비의 출산 경험담을 경청하며 자신의 상황을 털어놨다.
■ 왜 시험관 시술 소식을 전했나
16일 방송에서 손담비는 “43세에 어렵게 아기를 낳았다”며 시험관 시술과 전치태반으로 겪은 출산의 고충을 전했다.
이상민은 이에 깊이 공감하며 “어제 아내가 2차 시험관 시술을 했다. 이식까지 마쳤다”고 밝혔다.
■ 동료들의 반응은 어땠나
함께 출연한 가수 이지혜는 “너무 축하한다. 잘될 것 같다”며 응원의 메시지를 전했다.
MC 탁재훈은 “한 명만 낳을 거냐”고 묻는 등 관심을 보이며 대화를 이어갔다.
■ 이상민의 결혼과 2세 계획은?
이상민은 2004년 가수 겸 화가 이혜영과 결혼했으나 1년 만에 이혼했다.
20년 만인 지난 4월, 그는 10세 연하 여성과 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐고 현재 2세를 준비 중이다.
앞서 지난 7월 SBS 미운 우리 새끼에서는 1차 시험관 시술 실패 사실을 고백해 안타까움을 산 바 있다.
