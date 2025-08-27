장우혁, 오채이에 “반했다…진지하게 만날 생각 있냐” 돌직구

‘요즘 남자 라이프-신랑수업’ 장우혁과 오채이가 ‘육퇴’(육아 퇴근) 후 꿀맛 같은 데이트에서 돌직구를 날린다.
27일 방송되는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’(이하 ‘신랑수업’) 178회에서는 장우혁이 오채이와 세 번째 만남에서 그녀의 조카를 함께 돌보는가 하면, ‘육퇴의 맛’을 만끽하는 둘만의 2차 데이트가 그려진다.
이날 방송에서 두 사람은 오채이의 조카가 방전되도록 신나게 놀아준 후 한 호프집에서 맥주를 주문해 두런두런 이야기를 나눈다. 그러던 중 장우혁은 “혹시 친언니 부부가 (결혼에 대해) 조언을 해주는 게 있는지?”라고 슬쩍 묻는다. 오채이는 “저희 언니는 확실히 자상한 남자를 만나라고 하고, 형부는 ‘누구 있으면 데리고 오라’고 하셨다”고 답한다. 장우혁은 “아, 검증받아야 하는구나. 좀 무서운데?”라며 “그럼 언니 부부가 나에 대한 이야기를 한 적은 없는지?”라고 돌발 질문한다.
과연 오채이가 이에 대해 어떤 말을 할지 관심이 쏠리는 가운데, 장우혁은 “저희가 오늘까지 세 번을 만났는데 엄청 가까워진 느낌이 든다”며 “오빠의 새로운 면모를 봤다”는 오채이의 칭찬에 “저도 채이 씨가 조카랑 있는 모습을 보면서 엄마와 아들 같기도 하고, 좀 반했다”고 적극 플러팅한다. 훅 들어온 장우혁의 고백에 ‘스튜디오 멘토군단’ 심진화는 “(얼마 전 장우혁이 타로점을 봤을 때) 7월에 만나서 11월에 결혼한다고 했는데”라며 관계 진전을 절실하게 응원한다.
핑크빛 기류 속, 장우혁은 “이번이 세 번째 만남인데 짧은 순간이지만 많은 생각이 들었다”고 운을 뗀 후 “앞으로 저와 진지하게 만나고 싶은 생각이 있으신지?”라고 ‘테토남’다운 돌직구 질문을 던진다. 이에 오채이가 어떤 답을 들려줄지 더욱 이목이 집중된다.
