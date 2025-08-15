동아일보

미스터 나 “24기 옥순, 여기저기 다 던져보겠지” 폭소

‘나솔사계’ 14일 방송

SBS Plus ‘나솔사계’ 캡처
미스터 나가 24기 옥순의 ‘플러팅’을 예상해 웃음을 줬다.

14일 오후 방송된 ENA, SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(나솔사계)’에서는 솔로 민박을 찾은 남녀 출연진이 서로를 알아간 가운데 미스터 나가 미스터 김과 진솔한 대화를 나눴다.

솔로 민박에 온지 이튿날 아침, 미스터 나가 23기 옥순부터 언급하며 “호감이 없어졌어. 사차원 안 좋아해”라고 단호하게 말했다. 그 이유에 대해서는 “예측할 수 있는 범주가 아니다. 원래 깊게 얘기도 좀 하고, 둘째 날에는 2순위 정도로 얘기할까 싶었는데, 그 계획이 붕 떠버렸어”라고 밝혔다.
SBS Plus ‘나솔사계’ 캡처
이번에는 미스터 김이 “지금 원픽이랑 잘되는 느낌이야?”라며 궁금해했다. 24기 옥순에게 호감이 있는 미스터 나가 “모르지, 뭐~”라면서 “24기 옥순이 사실 어떤 생각하는지 모르겠어”라고 솔직하게 말했다. 특히 “쟤야 뭐 여기저기 다 던져보겠지”라고 해 폭소를 자아냈다.

영상을 지켜보던 MC들이 웃었다. 데프콘 등 MC들이 “잘 알고 있다, 누구나 아는 사실”이라며 배꼽을 잡았다.

이 가운데 정작 24기 옥순은 표를 적게 받았다면서 아쉬워했다. 그가 “남자들이 나한테 관심이 없는 느낌? 그래서 재미가 없다. 표를 많이 받은 건 아니다. 0표만 안 받았을 뿐”이라고 해 앞으로 전개에 궁금증을 높였다.

