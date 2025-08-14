류수영 “김숙 좋아했다…가야금 함께 배운 사이”

14일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’)에서는 ‘어남선생’ 류수영이 출연해 퀴즈에 도전했다.
류수영이 예전부터 요리를 좋아했다며 과거 김숙의 집에서 라볶이를 만들어 대접한 적이 있다고 고백해 모두를 놀라게 했다. 김숙, 류수영의 반전 친분에 홍진경은 “뭔가 썸씽 있었던 것 아냐?”라고 두 사람의 관계를 의심하기도.
이에 김숙과 류수영은 과거 함께 가야금을 배운 사이라고 밝혔다. 김숙은 “제가 화가 많아서 싸우고 돌아다닐 때, 누가 가야금을 추천해 줬다, 가야금을 하면 마음이 편안해지고 차분해졌다, 그때 수영이도 화가 많은 것 같아서 추천했다”라고 부연했다. 그러자 류수영이 “2인 강의료가 싸서 그런 거 아니에요?”라고 너스레를 떨며 “배우는 거 좋아하기도 하고, 누나(김숙)를 되게 좋아했다”라며 김숙과 가야금을 함께 배웠던 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.
한편, KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’은 감성 터지는 옥탑방에서 지지고 볶는 문제아들의 찐케미에 방문하는 게스트들의 인생이 어우러져 세상에 대한 진정한 지혜를 얻어가는 대환장 지식 토크쇼 프로그램으로 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.
