구성환 월세 낸다더니 건물주? “父 증여, 건평 18평…가난한 척 없다” 해명

배우 구성환이 아버지에게 건물을 증여받은 사실을 밝히면서 “가난한 척한 적 없다”라고 해명했다.
구성환은 12일 유튜브 채널 ‘꽃분이’에 올린 영상을 통해 “방송(MBC ‘나 혼자 산다’) 나오고 3일 정도 됐는데 DM(쪽지)과 유튜브 댓글로 정말 많은 분이 ‘왜 옥상 공사를 집주인에게 안 맡기고 직접 하냐’ ‘왜 도배를 직접 하냐’고 하시더라”며 최근 ‘나 혼자 산다’ 방송 후 받은 반응에 대해 설명했다.
그러면서 “방송 나올 때마다 건물 몇 채 있냐 질문이 끊이지 않는다, 이 건물은 아버지 건물이 맞다. 2021년인가 2022년쯤에 증여를 받았다, 당연히 증여세는 다 냈다”라며 “내가 굳이 방송에 나와 제 개인사를 이야기하기 애매한 부분이 있어서 두루뭉술 이야기했는데 이게 이렇게 커질 줄 몰랐다, 가난한 척 없고 건평은 18평 정도다, 이게 팩트다”라고 했다.
구성환은 “제일 어이없는 게 가난한 척이라는 부분이다, 가난한 척한 적 없다, 내가 왜 굳이 그러나, 촬영하면서 쓸 거 쓰고 밥 먹고 즐기면서 행복하게 지내는데 가난한 척한 적 없다”라며 “굳이 이 이야기를 할 필요가 있을까 싶어서 그랬다, 이야기가 계속 커져서 오늘은 해야 할 것 같아서 한다”라며 답답해했다.
이어 “아버지가 국가유공자인데 뇌 치료를 받으면서 후유증으로 갑작스럽게 치매가 왔다, 그때 저에게 다세대 주택 건물을 증여한 게 사실이다, 그러다 보니까 내가 옥상 관리도 하는 거다”라며 “아버지가 한평생 일해서 번 돈으로 아기 때 (살던) 가정집을 빌라로 바꾼 거다, 별 이야기를 다 하게 된다, 이 이상 더 이야기하지 않겠다, 제가 두루뭉술하게 이야기해서 오해가 커졌는데 그 부분은 죄송하다, 일부러 그런 건 아니고 제 개인사나 돈에 대한 부분은 낯간지럽지 않나, 그래서 이야기 안 한 거다”라고 했다.
마지막으로 “(정리하자면) 아버지가 몸이 안 좋으셔서 증여받은 거고, 월세는 꼬박꼬박 내고 있다, 이게 팩트다”라고 했다.
한편 구성환은 ‘나 혼자 산다’를 통해 소탈하고 깔끔한 일상을 공개해 인기를 끌었다. 방송에 등장한 집이 구성환의 건물이 아니냐는 둥 재력가라는 반응이 나오자, 구성환은 지난 2월 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 “아버지는 작은 회사 다니시는 직장인이셨고, 평생 일하셔서 작은 빌라 한 채 갖고 계신다”라고 말했다. 구성환은 “아버지가 그 빌라로 저를 지원할 수 없다, 제 집이 방송에서 왜 그렇게 크게 나오는지 모르겠는데, 18평이다”라고 억울해했다.
이후 지난 8일 ‘나 혼자 산다’에서 구성환이 건물 옥상 공사를 하고 도배를 하는 내용을 두고 또 한 번 시청자들은 ‘월세 세입자가 왜 공사를 하느냐’는 의문을 표했다. 더불어 구성환이 아버지로부터 해당 건물을 증여받았다는 보도가 나오자, 구성환은 증여받은 건물이 맞는다면서도 굳이 방송에서 이야기하지 않은 것이라고 해명에 나섰다.
댓글 0