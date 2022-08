K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크(BLACK PINK)’의 신곡 ‘핑크 베놈’ (Pink Venom) 안무 영상이 2000만 뷰를 돌파했다.26일 소속사 YG 엔터테인먼트에 따르면, 전날 공개된 정규 2집 선공개 곡 ‘핑크 베놈’ 안무 영상이 유튜브 공개 24시간만인 이날 조회수 2000만 뷰를 기록했다.조회수 증가 속도로는 K팝 걸그룹 최고 속도다. 하루 동안 약 1880만 뷰를 기록한 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓’ (How You Like That) 안무 영상 조회수를 제쳤다.‘핑크 베놈’의 뮤직비디오도 이미 K팝 걸그룹 최단 기록을 갈아치웠다. ‘핑크 베놈’ 뮤직비디오 조회수는 전날 오전 10시 기준 1억9000만뷰를 돌파하며 2억 뷰를 앞두고 있다.‘핑크 베놈’ 음원도 세계에서 인기다. 스포티파이 글로벌 톱 송 차트에서 한국 아티스트 최초로 3일 연속 1위를 차지했다. 미국과 영국을 포함한 75개국 아이튠즈 송 차트 정상에 올랐다.한편 ‘핑크 베놈’이 실린 정규 2집 ‘본 핑크’(BORN PINK)는 오는 9월16일 발매한다.[서울=뉴시스]