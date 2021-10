블랙핑크 ‘프리티 새비지’, 스포티파이 2억 스트리밍 돌파

블랙핑크/사진제공=YG엔터테인먼트



블랙핑크의 정규 1집 수록곡 ‘프리티 새비지’(Pretty Savage)가 지난 12일 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍을 돌파했다.‘프리티 새비지’는 ‘러브식 걸스’(Lovesick Girls)와 함께 블랙핑크의 정규 1집 타이틀곡 후보로 끝까지 경합을 벌였던 노래. 미니멀하고 감각적인 트랩 비트 위에 단순하지만 중독성 넘치는 랩과 폭발적인 드롭 파트가 인상적이어서 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.‘프리티 새비지’는 미국 빌보드 스태프들이 꼽은 블랙핑크 정규 1집 최고의 노래로 꼽히는 등 평단의 호평도 이끌어냈다. 오직 음원만 담긴 ‘프리티 새비지’ 오디오 영상 콘텐츠와 방송 무대 영상이 유튜브에서 억대뷰를 돌파할 만큼 그 인기를 입증했다.블랙핑크는 지금까지 스포티파이에서만 총 18개의 억대 스트리밍 곡을 배출했다. K팝 걸그룹 최다-최고 기록은 물론 압도적인 행보다. ‘프리티 새비지’에 앞서 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love/5억), ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That/5억), ‘뚜두뚜두’(4억), ‘아이스크림’(Ice Cream/3억), ‘마지막처럼’(3억), 제니 솔로곡 ‘솔로’(SOLO/3억), ‘붐바야’(3억), ‘불장난’, ‘러브식 걸스’, ‘휘파람’이 2억 스트리밍을 넘었다.한편 최근 발표된 블랙핑크 멤버 리사의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 ‘라리사’(LALISA) 또한 스포티파이에서 1억 스트리밍을 눈앞에 뒀다.(서울=뉴스1)