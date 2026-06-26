경산 중산지구 ‘펜타힐즈W 1단지’ 베일 벗었다… 26일 견본주택 오픈, 본격 분양 돌입

아이에스동서(IS동서)가 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) A2-1블록에 공급하는 총 3,443가구 중 1,712가구 규모의 ‘펜타힐즈W 1단지’ 견본주택이 26일 오픈하며 본격적인 분양에 돌입했다. 펜타힐즈에서 오랜만에 공급되는 신규 분양 단지이자, 아이에스동서의 최고급 주거 브랜드가 적용되는 만큼 수요자들의 관심이 집중되고 있다.
견본주택은 오픈 첫날 오전부터 입장을 희망하는 고객들의 발길이 이어졌다. 내부 모형도와 상담 부스, 유니트 곳곳은 관람객들로 붐볐다. 이날 유니트 관람 후 상담을 기다리던 수성구 만촌동 주민 A씨는 “자녀 졸업 이후 실거주할 만한 신축 아파트를 찾고 있는데, 우수한 입지와 주거 가치를 지니고 있는 것 같아 청약을 적극적으로 고려 중”이라고 전했다.
견본주택을 찾은 30대 신혼부부 고객들은 개편된 신생아 특별공급 제도에 기대감을 나타냈다. 특히 일부 주택형의 경우 추첨제 물량이 배정되어 있어 청약 가점이 낮더라도 당첨을 기대할 수 있다는 점에 만족감을 표했다.
지역 현지 공인중개사무소 관계자는 “지난 2021년 이후 오랜만에 중산지구에 공급되는 단지인 데다, 브랜드 인지도가 높은 주거 단지가 들어선다는 점에서 지역의 미래 가치에 대한 기대감이 높다”라며 “최근 신규 분양 물량 감소와 분양가 상승 추세 속에서, 이번 단지는 실거주와 향후 가치 상승을 기대하는 수요자들에게 좋은 선택지가 될 수 있을 것”이라고 평가했다.
‘펜타힐즈W 1단지’는 6월 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 7월 7일이며, 서류 접수는 13일부터 17일까지 진행된다. 정당계약은 20일부터 22일까지 사흘간 진행될 계획이다.
단지는 상품성 대비 합리적인 수준의 분양가로 책정되었다는 평이다. 계약금 10% 조건에 중도금 60% 무이자 혜택이 제공되어 계약자의 초기 금융 부담을 낮췄다.
1순위 청약은 청약통장 가입 후 6개월이 경과한 경산시, 경상북도 및 대구광역시 거주 만 19세 이상 성인으로서 지역별·면적별 예치금을 충족하면 신청할 수 있다. 2순위 청약은 예치금액과 관계없이 청약통장 가입자라면 신청 가능하다.
전용면적 85㎡ 이하(84A, 84B) 주택형은 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용된다. 전용면적 85㎡ 초과(115A~152B) 주택형은 추첨제 100%가 적용되어 청약 가점이 낮은 수요자에게도 기회가 열려 있다.
‘펜타힐즈W 1단지’는 차별화된 특화 설계와 주거 서비스가 집약되는 것이 특징이다. 지하 6층~지상 59층, 9개 동, 전용면적 84~152㎡, 총 1,712가구로 지어지며, 수요자들의 라이프스타일에 맞게 주택형 타입을 세분화했다. 특히 유상옵션을 합리화하고 기본 품목의 상품성을 높여 비용 부담을 줄이고자 노력했다.
단지 인근에는 중산호수공원이 위치해 있으며, 일부 세대에서는 레이크뷰, 시티뷰, 마운틴뷰 등의 조망권을 누릴 수 있다. 또한 3면 발코니 설계(일부 세대)가 적용돼 일반 아파트 대비 넓은 실사용 면적을 확보했다.
입주민을 위한 다채로운 주거 서비스(컨시어지, 라이프케어 등) 도입이 추진 중이며, 실내수영장 등이 갖춰진 대규모 커뮤니티 시설도 신설될 예정이다. 단지 내 상업시설인 수변 문화복합몰 ‘펜타힐즈 W스퀘어’에는 영화관, 서점 등의 입점이 추진되고 있어 편리한 원스톱 라이프가 가능할 전망이다. 단, 상기 서비스 및 입점 계획, 조망권등은 사업 주체 및 관계 기관의 사정에 따라 변경될 수 있어 별도의 확인이 필요하다.
견본주택에서는 오픈 기념 3일간 특별 경품 이벤트를 진행한다. 청약 신청 고객에게는 선착순으로 상품권을 증정하며, 청약 후 지정 기간 견본주택을 방문한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 증정할 예정이다.
자세한 분양 정보와 일정은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 견본주택은 대구시 수성구 만촌동 수성대교차로 인근에 마련되어 있다.
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