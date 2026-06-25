농심, ‘2026 마이케이 페스타’ 참가… 신제품 ‘신라면 로제’ 홍보부스 운영

농심은 25일부터 28일까지 4일간 일산 킨텍스에서 열리는 2026 마이케이 페스타에 참가해 ‘신라면 로제’를 테마로 한 단독 부스를 운영한다고 25일 밝혔다.
문화체육관광부가 주최하는 2026 마이케이 페스타는 뷰티, 식음료(F&B), 패션 등 라이프스타일을 아우르는 K-컬처 전반을 전 세계 팬들에게 소개하는 대규모 종합 박람회다. 농심은 이번 행사 기간 일산 킨텍스 제1전시장 3홀에 조성되는 전시 및 체험존 ‘마이케이 스트리트(MyK Street)’에 K-라면 대표 자격으로 참가한다.
농심은 방문객들이 신라면 로제의 특성을 직접 즐길 수 있도록 부스 공간을 ▲포토존 ▲이벤트존 ▲푸드트럭 등 세 가지 구역으로 나눠 체험 기회를 제공한다. 우선 포토존은 신라면 로제의 주요 원재료와 제품 특징을 집기로 만들어 비치한 ‘볼풀(Ball pool)’ 콘셉트 공간과 360도 카메라로 꾸몄다. 이벤트존서는 방문객이 현장 사진을 SNS에 인증하면 ‘신라면 로제 큰사발면’을 증정하는 이벤트를 진행하며, 푸드트럭에서는 신라면 로제를 직접 맛볼 기회를 제공한다.
농심 관계자는 “K-컬처의 핵심으로 자리 잡은 K-푸드 대표주자로서 전 세계 팬들에게 신라면 로제의 색다른 맛을 소개하고자 한다”라며 “앞으로도 글로벌 소비자들이 K-라면의 맛과 문화를 직접 체험할 수 있는 온오프라인 접점을 지속적으로 넓혀갈 것”이라고 말했다.
한편 신라면 로제는 신라면의 매운맛에 로제 요소를 더한 제품이다. 토마토와 크림을 베이스로 하면서도 고추장을 더해 한국적으로 재해석했다. 지난 5월에 신라면 40주년을 맞아 한국과 일본에 동시 출시했다.
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