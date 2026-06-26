25년간 증류주 세계 1위… 작년 9450만 상자 판매

[Food&Dining] 하이트진로
하이트진로(대표 장인섭)는 소주 수출 통합 브랜드 ‘진로’가 영국 주류 전문 매체 ‘드링크 인터내셔널’이 발표한 ‘세계에서 가장 많이 팔리는 증류주’에 25년 연속 1위로 선정되며 기록을 이어간다고 밝혔다.
진로는 지난해 전 세계에서 9450만 상자(상자당 9ℓ 기준)가 판매됐다. 이는 2위를 기록한 브랜드가 속한 진(Gin) 카테고리 전체 판매량보다 많은 규모로 세계 증류주 시장에서 진로의 독보적인 입지를 재확인했다.
2001년 이후 25년 연속 세계 증류주 판매 1위를 이어가고 있는 진로는 대한민국을 대표하는 소주 브랜드를 넘어 글로벌 주류 시장을 대표하는 브랜드로 자리매김하고 있다. 이는 글로벌 경기 둔화와 주류 소비 트렌드 변화 속에서도 진로가 지속적으로 세계 소비자의 선택을 받고 있음을 보여주는 결과다.
하이트진로는 2024년 7월 글로벌 비전인 ‘진로의 대중화’를 선포한 이후 소주를 세계인의 일상 속 주류로 정착시키기 위한 다양한 현지 밀착형 활동을 전개하고 있다. 현지 소비자 접점 확대를 위한 SNS 마케팅, 스포츠 스폰서십, 대형 음악 페스티벌 참여 등 규모감 있는 마케팅 활동을 지속하며 브랜드 인지도를 높이고 있다.
한편 하이트진로는 현재 전 세계 91여 개국에 소주 제품을 수출하며 글로벌 시장에서 소주의 저변을 넓혀가고 있다.
하이트진로 ‘참이슬 후레쉬’ 리뉴얼 단행
하이트진로는 변화하는 소비자 선호에 맞춰 국내 대표 소주 브랜드 ‘참이슬 후레쉬’의 주질 리뉴얼을 단행한다고 밝혔다. 이번 리뉴얼은 약 2년 4개월 만으로 최근 주류 시장 음용 트렌드 변화에 적극 대응하고자 기획했다.
하이트진로는 시장 전반에 확산되고 있는 저도화 트렌드와 깨끗한 음용감을 선호하는 소비자 니즈를 반영해 알코올 도수를 기존 16도에서 15.7도로 조정한다. 지속적인 소비자 조사 결과를 바탕으로 다각적인 연구와 테스트를 반복하며 소주다운 맛을 살린 최적의 주질을 완성했다.
참이슬은 1998년 출시 이후 현재까지(2026년 5월 기준) 약 413억 병(360㎖ 기준)이 판매됐다. 1초당 약 47병이 팔린 셈이다. 이런 인기 비결은 주질, 패키지 등 기존 제품을 고수하지 않고 변화하는 환경에 발빠르게 대응하며 소비자 니즈를 충족해온 데 있다. 2024년에는 브랜드 전면 리뉴얼, 2025년에는 페트 패키지를 리뉴얼하는 등이다.
리뉴얼한 참이슬 후레쉬는 6월 중순부터 순차적으로 전국 유통 채널을 통해 판매한다. 하이트진로 마케팅실 관계자는 “저도화 트렌드로 소비자의 선호 도수가 지속적으로 낮아지는 점에 주목해 이번 리뉴얼을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 소비자 의견과 시장 변화를 반영해 참이슬만의 깨끗한 브랜드 가치를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
김신아 기자 sina@donga.com
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