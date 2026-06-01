대회 당일에도 보장… ‘러닝보험’ 출시

[Money&Life] 삼성화재
삼성화재는 러닝을 즐기는 고객들의 부상 위험을 단계별로 보장하고 개인의 운동 스타일에 따라 플랜을 자유롭게 선택할 수 있는 다이렉트 전용 ‘러닝보험’을 출시했다고 24일 밝혔다.
러닝보험은 골절 사고를 단계별로 집중적으로 보장한다는 것이 가장 큰 특징이다. 특약 가입 시 골절 CT·MRI 검사비, 골절 진단비, 골절 수술비에 이어 단순재활과 전문재활을 모두 아우르는 골절 재활치료비까지 골절 사고의 치료 전 과정을 하나의 상품으로 보장한다.
특히 이번 상품에는 과도한 러닝으로 인해 발생하는 대표적인 무릎 부상인 ‘특정 무릎 다빈도 질환(러너스니) 수술비’ 특약을 탑재했다. 아울러 일상생활 속에서 마주할 수 있는 다양한 상해 위험도 폭넓게 보장한다. 상해로 인한 응급실 내원 진료비, 인공호흡기치료비, 깁스치료비 등을 특약으로 선택해 보장받을 수 있다.
고객은 자신의 러닝 라이프스타일에 맞춰 가입 기간을 유연하게 선택할 수 있다. 마라톤 대회 참가 시 단 하루만 보장받는 1일 플랜부터 러닝 크루 활동 등 특정 기간 집중 관리가 필요한 월간 플랜(1·2·3·6·9개월), 연중 상시 러닝을 즐기는 러너를 위한 연간 플랜까지 마련됐다. 특히 1일 플랜의 경우 대회 당일 가입도 지원해 이용 편의성을 높였다.
삼성화재는 이번 러닝보험 출시를 통해 초보 러너부터 풀코스 마라토너까지 모든 고객이 부상 걱정 없이 안심하고 달릴 수 있는 안전한 스포츠 환경을 조성해 나갈 계획이다.
최미송 기자 cms@donga.com
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