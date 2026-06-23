칠성사이다-펩시 가격 오른다…롯데칠성음료 평균 5.3% 인상

고환율과 원재료·포장재 가격 상승 부담이 이어지면서 식음료·외식업계의 가격 인상이 잇따르고 있다. 올해 하반기(7~12월) 커피, 버거에 이어 식음료와 분식 프랜차이즈까지 줄줄이 가격 조정 대열에 합류하면서 소비자들의 먹거리 물가 부담이 한층 커질 전망이다.
23일 롯데칠성음료는 이달 26일부터 칠성사이다와 펩시콜라 등 12개 음료 브랜드, 총 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상한다고 밝혔다. 2024년 6월 이후 2년 만의 가격 인상이다.
칠성사이다 출고가는 4.3%, 밀키스는 6%, 칸타타는 5.7%, 핫식스는 4% 오른다. 미국 펩시코로부터 원액을 수입해 생산·판매하는 펩시콜라는 5%, 마운틴듀는 6.1%, 게토레이는 6.3% 인상된다. 이번 인상분은 다음달 1일부터 편의점 등 주요 소매 채널 가격에 반영될 전망이다.
롯데칠성음료는 이번 가격 조정 배경으로 포장재와 원재료 가격 급등을 들었다. 음료 산업 특성상 포장재가 전체 원재료비의 약 절반을 차지하는데, 알루미늄과 플라스틱 가격이 전년 대비 50% 이상 올랐다는 것. 여기에 환율 상승에 따른 원액 수입 비용 증가, 유가 상승에 따른 물류비 부담도 가격 인상 요인으로 작용했다는 설명이다.
분식 프랜차이즈도 가격 인상 대열에 합류했다. 대표 떡볶이 프랜차이즈 동대문엽기떡볶이를 운영하는 핫시즈너는 다음달 1일부터 전 제품 판매가를 약 7% 인상하기로 했다. 17년간 소비자 판매가와 가맹점 식자재 공급가를 동결해왔지만, 최근 식·원자재 수급 환경 악화와 생산시설 확충, 유지·보수, 금융비용 등으로 가격 조정이 불가피해졌다는 것이 회사 측의 설명이다.
가격 인상 움직임은 커피·버거·외식 브랜드 전반으로도 번지고 있다. 메가MGC커피는 6월 19일부터 ‘할메가커피’ 라인업 3종 가격을 각각 200원씩 올렸고, 더벤티도 지난달 말부터 아메리카노를 제외한 주요 메뉴 가격을 100∼500원 인상했다. 커피빈은 6월부터 일부 스틱커피 가격을 최대 8.1% 올렸다. 이디야커피도 매장 내 스틱커피와 커피믹스 제품 가격을 최대 15.2%까지 상향 조정했다. 더본코리아는 이달 9일부터 역전우동, 미정국수, 롤링파스타, 새마을식당 등 11개 브랜드 일부 메뉴와 사이드 토핑, 음료 가격을 평균 약 11% 인상했다.
가격 인상 대신 메뉴 중량 조정에 나선 곳도 있다. 굽네치킨을 운영하는 지앤푸드는 이달 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 따른 계육 수급 불안 등을 이유로 닭다리살 순살 메뉴의 조리 전 중량을 기존 800g에서 700g으로 변경했다.
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