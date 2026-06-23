공간 대관은 옛말… 밀집 ‘맵달SEOUL’, 성수서 ‘IP형 큐레이션’ 팝업 개최

케이스타일 푸드테크 벤처 기업 ㈜밀집(공동대표 황인범·김동경)이 오는 8월 1일부터 한 달간 성수 ‘맵달SEOUL’에서 IP(지식재산권)형 큐레이션 팝업 행사 ‘THE LOOK : Brand Discovery’를 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 팝업이 열리는 맵달SEOUL은 밀집이 글로벌 시장을 겨냥해 성수동에 만든 복합 문화 공간이자 서비스 브랜드이다.
이번 행사는 기존의 단순 공간 대관 방식에서 완전히 탈피했다는 점에서 주목받는다. 공간이 주체가 되어 직접 기획한 ‘IP형 큐레이션’ 방식으로 진행되며, 패션·뷰티·잡화 등 약 30개의 라이징 인디 및 디자이너 브랜드가 참여해 브랜드 고유의 스토리를 깊이 있게 풀어낼 예정이다.
특히 단순 오프라인 홍보의 한계를 넘기 위해 멀티채널 매출 구조를 설계했다. 행사 기간 매일 4회 이상 그립(Grip)과 카카오쇼핑라이브를 통해 라이브 커머스가 동시 송출되며, 글로벌 이커머스 플랫폼 ‘숍라인(SHOPLINE)’ 및 70여 명의 글로벌 크리에이터와 연계해 전 세계 소비자를 대상으로 판로를 확장한다.
밀집 황인범 대표는 “성수를 거점으로 오프라인 브랜드가 온라인과 라이브 커머스를 통해 글로벌 구매로 이어지는 구조를 만들고자 한다”며 “공간이 직접 기획한 IP형 팝업을 통해 참여 브랜드의 글로벌 판로를 넓혀가겠다”고 밝혔다.
현재 세포랩, 닥터스피어, 글루타넥스, 비비안 등의 브랜드가 참여를 협의 중이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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