삼성증권, ISA계좌 만기 고객 대상 ‘중개형 ISA 연금전환 이벤트’ 실시

[DA스페셜] 삼성증권
삼성증권이 ISA(개인종합자산관리계좌) 만기 고객을 대상으로 만기 자금의 연금 전환을 지원하는 ‘중개형 ISA 연금전환 이벤트’를 7월 31일까지 진행한다고 밝혔다.
ISA 자금 연금 계좌 이전 시
모바일 상품권 3만 원 지급
이번 이벤트는 ISA 만기 자금을 연금 계좌로 이전함으로써 세제 혜택을 지속적으로 활용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 중개형 ISA 계좌는 만기일로부터 60일 이내 연금 계좌로 이전이 가능하며 이를 통해 과세 이연 및 추가 세액 공제 등 장기적 자산관리 측면에서 유리한 구조를 갖는다.
이벤트 대상은 중개형 ISA 만기 자금을 연금 계좌로 전환한 고객이다. 이벤트 참여를 위해서는 5월 1일부터 7월 31일까지 ISA 만기 자금 100만 원 이상을 연금저축 또는 IRP 계좌로 이전하고 경품 지급 시까지 잔고를 유지해야 한다.
혜택은 이전 금액 구간별로 차등 지급된다. 연금저축 계좌로 이전 시 최대 110만 원 상당의 모바일 상품권을 받을 수 있으며 IRP 계좌로 이전하면 모바일 상품권 3만 원이 지급된다.
또한 ISA 만기 자금을 연금 계좌로 이전한 고객이 이벤트 기간 내 삼성증권 중개형 ISA에 재가입할 경우 추가 혜택도 받을 수 있다. 계좌 개설만 해도 모바일 상품권 5000원, 재가입 후 순입금 금액이 일정 기준을 충족하면 최대 3만 원 상당의 모바일 상품권을 추가로 제공한다.
삼성증권 관계자는 “ISA 만기 이후 자금 운용에 대한 고민이 많은 고객들을 위해 연금 계좌 전환을 통한 절세 및 장기 투자 기회를 제시하고자 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객의 생애주기에 맞춘 체계적인 자산관리 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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