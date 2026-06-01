1000명 모집에 1만3000여 명 몰려… ‘2026 K2 어썸하이킹’ 캠페인 성료

아웃도어 브랜드 K2가 대표 하이킹 캠페인 ‘2026 K2 어썸하이킹’을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.
‘K2 어썸하이킹’은 기록이나 난도 경쟁보다 누구나 자신의 속도와 방식으로 산을 즐기고 경험을 공유할 수 있도록 기획된 K2의 시그니처 캠페인이다. 2018년 시작 이후 하이킹을 쉽고 즐겁게 경험하는 참여형 프로그램으로 자리 잡았으며 2021년부터는 전국 단위 미션형 캠페인으로 확대 운영되고 있다.
올해는 처음으로 래플(추첨) 방식의 참가 모집을 도입했다. 총 1000명 모집에 1만3426명이 지원하며 높은 관심을 모았다. 지원자는 30대가 39.9%로 가장 많았으며 40대(26.3%), 20대(25.6%) 순으로 나타났다. 20∼40대 비중이 전체의 91.8%를 차지하며 하이킹이 세대를 아우르는 대표 아웃도어 활동으로 자리 잡고 있음을 보여줬다. 여성 지원자 비중도 54.9%로 높게 나타났다.
참가자들은 5월 9일부터 10일까지 북한산, 설악산, 한라산 등 전국 11개 산 중 한 곳을 선택해 하이킹에 참여했다. 자신의 방식으로 산행 순간을 기록하는 ‘인생샷 미션’, 현장 경험을 공유하는 ‘스토리 미션’ 등을 수행하며 하이킹 경험을 자연스럽게 확산했다.
K2는 참가자 전원에게 배낭, 반다나, 헤어밴드 등으로 구성된 어썸하이킹 패키지와 공식 몰 할인 혜택을 제공했으며 미션 완료자 및 우수 참가자에게는 상품권과 대표 제품 등 다양한 리워드를 제공했다.
신선철 K2 마케팅팀 이사는 “어썸하이킹은 누구나 부담 없이 산을 즐기고 자신만의 방식으로 경험을 공유하는 K2의 대표 하이킹 캠페인”이라며 “앞으로도 더 많은 사람이 하이킹의 즐거움을 경험할 수 있도록 건강하고 새로운 아웃도어 문화를 지속적으로 제안해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0