권역필수의료 통합 서비스로 공공의료 혁신 선도

충북대병원은 충북권 유일의 상급종합병원으로 권역응급의료센터, 권역외상센터, 권역심뇌혈관질환센터, 어린이공공전문진료센터 등 필수의료 거점 기능을 수행하고 있다. 전국 17개 권역책임의료기관 가운데 유일하게 정부 지정 필수의료센터 6개를 모두 운영한다. 특히 중증·응급·소아·분만 등 민간 의료기관이 담당하기 어려운 필수의료 영역을 지속적으로 책임지며 충북 지역 의료 안전망 구축에 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 중증 환자 중심 진료 체계 개편을 위해 일반병상을 축소하고 중환자실 병상을 확대했으며 전문 의뢰·회송 체계를 강화해 지역 의료기관과의 협력 기반도 확대했다.
또한 권역책임의료기관으로서 지역 완결형 의료 체계 구축에 힘쓰며 퇴원 환자 지역사회 연계사업, 공공보건의료 협의체 운영, 지역 의료 인력 양성 사업 등을 적극 추진하고 있다. 연간 4000명 이상의 의료 인재를 양성하고 200억 원 규모의 연구 수주 실적을 달성하는 등 교육과 연구 분야에서도 탁월한 성과를 거두고 있다.
한편 고객 중심 서비스 혁신도 꾸준히 높은 평가를 받았다. 충북대병원은 VOC(고객의 소리) 기반 서비스 개선 시스템과 모바일 만족도 조사 체계를 운영하며 환자 경험 중심의 의료 서비스를 지속적으로 고도화하고 있다. 병원생활 안내 동영상, 수술 안내 콘텐츠 등 디지털 기반 환자 소통 서비스 확대를 통해 의료 접근성과 정보 전달 효과를 높였으며 환자 만족도 역시 지속적인 상승세를 기록하고 있다. 이와 함께 공공기관 공문서 평가 우수기관 선정, 공공보건의료계획 시행 결과 평가 최우수 등급 획득, 의료비 후불제 개선 유공, 감염병 예방관리 유공 등 다양한 분야에서 성과를 인정받으며 공공의료기관으로서의 책임과 역할을 충실히 수행하고 있다.
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