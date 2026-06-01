AI-DX 기반 직업교육으로 인재 양성

부산과학기술대학교가 ‘2026 국가서비스대상’ 대학(직업교육 산학협력) 부문 대상을 수상했다. 7년 연속이다.
49년 전통의 직업교육 전문기관인 부산과학기술대가 부산형 지역성장 인재양성체계(ANCHOR) 사업을 기반으로 AI·DX 기반 직업교육 및 산학협력을 통해 지역 산업체, 지자체, 혁신기관, 대학 간 협력 체계를 구축하고 지역 산업 맞춤형 전문기술 인재 양성 체계를 고도화하는 ‘지역특화 산업기반 지역정주 전문기술인재 양성’의 모범 모델로 떠오르고 있다.
부산과학기술대는 ‘AI·DX-COLOR 기반 지역수요 맞춤형 전문기술 인재양성’을 통해 직업교육의 현장성을 강화하고 있다. 하이브리드 실습실과 AI·DX 기반 에듀테크 플랫폼을 구축하고 주문식 교육과정 개발, 모듈식 트랙제 구조화 및 소단위 학위제 구조화를 통해 산업체 수요와 연계한 교육과정 운영 기반을 마련했다. 특히 지난해에는 AI·DX 기반 CDP 플랫폼을 도입해 학습, 진로, 현장실습, 취·창업 지원을 통합적으로 연계해 직업교육이 지역 정주형 취업 성과로 이어지는 기반을 강화했다.
한편 부산과학기술대의 산학협력은 지역 기업의 문제를 해결하는 현장 밀착형 모델로 확장되고 있다. ANCHOR 사업의 대표 전략과제인 ‘DX-SPARK 2040’을 중심으로 산학협력망을 확대하고 DX-SPARK 전용 공간 및 플랫폼을 구축해 지역 기업과 대학이 함께 활용할 수 있는 협력 기반을 마련했다.
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