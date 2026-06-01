태양광발전 결합한 방수 캐노피

태웅솔라루프가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 태양광 방수 캐노피·태양광 주차장 부문에서 1위를 수상했다.
디자인 태양광 설치 전문 태웅솔라루프는 태양광발전 설비를 건축물 외부 공간에 적용한 구조물형 솔루션을 중심으로 사업을 전개하고 있다.
캐노피 및 카포트 형태의 제품을 통해 주차 공간과 건축물 외부 구조물에 태양광발전 기능을 결합하는 방식을 소개하고 있으며 방수 구조와 경량 프레임, 양면형 태양광 모듈 등을 적용해 건축물과의 조화를 고려한 설계 방향을 강조하고 있다.
특히 베란다, 발코니, 테라스, 주차장 등 외부 공간 활용 과정에서 발생할 수 있는 건축법상 구조 변경 제약을 고려해 태양광발전 시설 형태의 구조물을 적용하는 방식으로 공간 활용 대안을 제시하고 있다. 이 과정에서 기존 건축물을 유지한 상태에서도 외부 공간을 발전설비 형태로 활용할 수 있는 구조를 중심으로 설명하고 있다.
또한 캐노피 및 카포트 형태의 구조물은 주차 공간이나 건물 외부 공간에 설치돼 차양 기능과 태양광발전 기능을 함께 수행하는 형태로 구성돼 있으며 설치 환경에 따라 다양한 구조 적용이 가능하도록 설계하고 있다. 아울러 다양한 설치 환경에 대응할 수 있도록 적용 범위를 지속적으로 확장하고 있으며, 건축물 외부 공간 활용 효율을 높이는 방향으로 기술 고도화를 이어가고 있다.
태웅솔라루프 관계자는 “이번 수상을 계기로 태양광발전 구조물이 적용될 수 있는 다양한 공간 활용 방안을 더욱 폭넓게 검토하고 건축물과 외부 환경을 함께 고려한 구조 설계 방향을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.
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