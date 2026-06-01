2026 히트브랜드 대상 1위

2026년 상반기 마케팅 시장은 생성형 인공지능(AI)의 확산과 플랫폼 환경 변화로 새로운 전환기를 맞고 있다. AI는 콘텐츠 기획·제작부터 광고 운영까지 마케팅 전반에 활용되며 기업의 전략 수립을 더욱 빠르고 정교하게 만들고 있다. 동시에 소비자들은 AI 기반 추천 시스템을 통해 브랜드를 발견하고 선택하는 비중이 높아지고 있다.
이에 따라 브랜드 경쟁의 기준도 변화하고 있다. 단순한 노출 경쟁을 넘어 소비자 관심사와 구매 의도에 맞춘 초개인화 경험을 제공하고 다양한 플랫폼에서 자연스럽게 선택될 수 있는 경쟁력이 중요해지고 있다. 또한 숏폼 콘텐츠와 크리에이터 마케팅의 영향력이 확대되면서 소비자와의 직접적인 소통과 경험 설계 역량 역시 핵심 요소로 떠오르고 있다.
이러한 흐름 속에서 제이와이네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’ 1위가 발표됐다. 시상식은 오는 26일 서울 강서구 마곡동 NSP홀에서 개최된다. 이번 대상은 차별화된 브랜드 전략과 혁신성을 바탕으로 시장을 선도하는 우수 브랜드를 선정·조명하며 브랜드 경쟁력과 성장성, 시장 영향력 등을 종합 평가해 각 분야 대표 브랜드를 선정했다.
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