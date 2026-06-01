체지방 관리 건강기능식품 인기

건강기능식품 전문 브랜드 GRN(지알엔)이 ‘2026 히트브랜드 대상’ 다이어트 부문에서 1위를 수상했다. 4년 연속이다.
GRN은 건강기능식품 시장에서 꾸준한 품질관리와 소비자 신뢰를 바탕으로 브랜드 인지도를 이어가고 있다. 대표 제품인 ‘분홍이 액티브 버닝’과 ‘초록이 액티브 클린’은 체지방 감소, 간 건강, 지구력 향상 등 현대인에게 필요한 기능성을 갖춘 제품으로 평가받으며 장기적인 흥행을 이어가고 있다. 해당 라인을 포함한 시즌 누적 판매량은 최근 2000만 병을 돌파했다.
GRN은 기존 베스트셀러 제품의 신뢰도를 공고히 하고 실구매자의 피드백을 반영한 서비스 고도화에 집중해 왔다. 실제로 97%에 달하는 높은 소비자 만족도와 34만 건의 생생한 후기가 이를 뒷받침하며 브랜드의 자산이 되고 있다고 업체 측은 전했다. 변화하는 건강관리 트렌드에 맞춰 소비자 선택의 폭을 넓히는 데 기여하고 있다는 설명이다.
아울러 온라인 채널을 중심으로 소비자와의 소통을 강화하며 제품 정보와 건강관리 콘텐츠를 지속적으로 제공하고 있다. 이를 통해 건강한 생활 습관 형성을 지원하는 브랜드로 자리매김하고자 노력하고 있다.
서기성 GRN 대표는 “4년 연속 수상이라는 값진 결과는 오랜 시간 변함없이 제품을 믿고 선택해준 고객들 덕분”이라며 “누적 판매 2000만 병이라는 기록에 안주하지 않고 앞으로도 소비자들이 일상 속에서 가장 쉽고 효율적으로 건강을 관리할 수 있는 파트너가 되도록 정진하겠다”고 밝혔다.
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