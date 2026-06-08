LG전자 베스트샵 부산본점, ‘스너글 팝업’ 및 ‘가전 쿨세일’ 동시 진행

LG전자 베스트샵 부산본점이 서울 성수동에서 젊은 세대에서 화제가 됐던 글로벌 생활용품 브랜드 ‘스너글(Snuggle)’의 체험형 팝업스토어를 부산 최초로 유치했다. LG전자 베스트샵과 스너글의 컬래버레이션 브랜드존은 특정 기간만 잠깐 열리는 단기 팝업스토어라기보다는, 매장 내에 상설 또는 장기 프로젝트 형식으로 운영되는 ‘브랜드 체험존’에 가깝다.
이와함께 LG전자 베스트샵 부산본점은 대규모 가전 할인 행사인 ‘쿨세일(Cool Sale)’을 지난 1일부터 내달 31일까지 두 달간 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 팝업은 가전 매장과 글로벌 생활용품 브랜드 스너글의 이색 협업으로 마련됐다. 스너글은 오랜 기간 소비자들에게 사랑받아온 섬유 케어 브랜드로 스너글만의 포근향을 앞세워 유연제를 비롯해 섬유탈취제, 캡슐세제 등 세탁 전 과정의 경험을 아우르는 토탈 세탁케어 브랜드로 자리매김하고 있다.
행사 기간 매장 내 팝업스토어 공간에서는 방문객들을 위한 전용 포토존이 운영된다. 매장을 방문하는 고객 전원에게는 소정의 사은품과 스너글의 대표 향 라인업과 토탈 세탁케어솔루션을 직접 체험해 볼 수 있도록 구성됐다. 최근 리뉴얼 출시된 ‘스너글 딥클린 캡슐세제’를 포함해 섬유유연제와 탈취제 등 향 케어를 함께 경험할 수 있는 스너글 체험팩 사은품은 한정수량으로 소진 시 조기 종료된다.
이와 함께 여름 시즌을 겨냥한 대규모 가전 할인 행사 ‘쿨세일’도 동시 진행된다. 일부 품목을 제외한 LG 가전 전 제품을 대상으로 특별 할인 혜택이 제공된다. 특히 의류 관리에 특화된 ‘LG 오브제컬렉션 워시타워, 워시콤보, 스타일러’를 구매하는 고객에게는 특별 혜택가와 함께 별도로 마련된 전용 사은품이 추가로 증정된다.
LG전자 베스트샵 부산본점은 “여름 시즌을 앞두고 워시타워나 스타일러 등 의류 가전 구매를 고민하는 소비자들에게 실속 있는 쇼핑 기회가 될 것”이라며 “서울 성수동에서 많은 인기를 끌었던 스너글 팝업을 부산에서 가장 먼저 체험하고, 가전 할인 혜택까지 동시에 누리시길 바란다”고 전했다.
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