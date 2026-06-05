10년 새 2배 뛴 분양가…서울 3.3㎡당 5800만원 돌파

원자잿값·인건비 상승 지속…건설공사비지수 134.42로 역대 최고
분양가 상승세 당분간 계속…내 집 마련 실수요자 자금 부담 가중
아파트 분양가 상승이 단기 흐름을 넘어 구조적 상승 국면으로 굳어지고 있다. 공사비 상승세가 장기화하면서 분양가 상단이 지속적으로 높아지고 있다.
전국 아파트 분양가격이 최근 10년간 두 배 이상 상승했다. 서울을 비롯한 수도권과 부산 등 주요 도시를 중심으로 오름폭이 확대되면서 실수요자들의 주거비 부담이 커지는 양상이다.
5일 한국부동산원에 따르면 지난 4월 기준 전국 ㎡당 평균 분양가격은 622만6000원으로 집계됐다. 10년 전(278만1000원)과 비교하면 123.9% 상승했다. 전년 동월 대비로도 8.2% 올라 상승세가 여전하다.
지역별로는 대도시 쏠림 현상이 두드러진다. 2016년 대비 상승률은 대구가 188.9%로 가장 높았고, 서울(183.0%), 부산(156.5%), 경기(134.5%), 대전(131.8%) 등이 뒤를 이었다. 같은 기간 지방 일부 지역은 상대적으로 상승폭이 제한되며 지역 간 격차도 확대되는 양상이다.
단기 흐름도 심상치 않다. 최근 1년간 분양가 상승률은 대구가 54.4%로 가장 높았고, 서울(28.3%), 부산(22.4%), 광주(12.7%), 인천(12.1%), 경기(10.5%) 등이 뒤따랐다. 반면 제주(-43.4%), 경북(-9.9%), 전남(-6.9%) 등은 하락세를 보이며 지역별 온도차가 뚜렷했다.
주택 수요가 가장 많은 서울의 분양가 상승세가 심상치 않다. 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 민간아파트 분양시장 동향에 따르면 최근 1년간 서울에서 신규 분양된 민간 아파트의 ㎡당 평균 분양가는 올해 4월 말 기준 1766만1000원으로 집계됐다.
이는 전월(1660만6000원)보다 6.35%, 지난해 같은 기간(1376만3000원)보다 약 28% 상승한 수준이다. 이를 3.3㎡ 기준으로 환산하면 5838만4000원으로, 직전 최고치였던 지난달(5489만6000원)보다 348만8000원 높은 금액이다. 이에 따라 분양가는 1월과 3월에 이어 이달에도 역대 최고치를 다시 경신했다.
분양가 상승의 주요 요인으로는 원자재 가격과 인건비 인상이 반영된 공사비 급등이 꼽힌다. 대한건설협회가 발표한 ‘2026년 상반기 적용 건설업 임금실태조사’에 따르면 132개 직종의 하루 평균 임금은 약 27만9988원으로, 전년 상반기 대비 약 1.44% 상승했다. 또 고환율에 따른 자재비 부담도 커지고 있다. 한국건설산업연구원은 원·달러 환율이 10% 상승할 경우 철근·석제품·합판 등 수입 건설 자재 비용이 평균 0.34% 증가할 것으로 분석했다.
한국건설기술연구원에 따르면 지난 3월 건설공사비지수는 134.42로 역대 최고치를 기록했다. 자재 수급도 불안한 상황이다. 건설현장의 자재 조달 상황을 나타내는 자재수급지수는 전월 대비 16.7포인트(p) 하락한 74.3을 기록했다. 2024년 5월 관련 지수가 도입된 이후 처음으로 70선까지 내려왔다.
권대중 한성대 경제·부동산학과 석좌교수는 “지속적인 분양가 상승세가 이어지면서 신규 분양 단지의 가격 부담이 점차 가중되고, 원자재 가격 및 공사비 상승 영향이 반영되며 분양가 상단이 지속적으로 높아지는 흐름”이라며 “당분간 이 같은 추세가 이어질 가능성이 크고, 실수요자들의 내 집 마련 부담도 더욱 커질 수밖에 없다”고 설명했다.