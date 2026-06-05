윙스풋, 여름 시즌 앞두고 현대백화점 목동점·충청점서 특별전 진행

패션 플랫폼 와이컨셉은 여름 시즌을 맞아 다양한 인기 슈즈 브랜드의 특별 할인 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.
행사는 이날부터 7일까지 3일간 현대백화점 목동점과 충청점에서 진행된다. 행사 기간 스니커즈, 슬리퍼, 샌들 등 여름철 필수 아이템을 중심으로 다양한 상품을 최대 70% 할인 판매한다.
이번 행사에는 와이컨셉이 엄선한 인기 브랜드 상품들을 한자리에 모았다. 시즌 베스트셀러부터 실용적인 데일리 슈즈까지 폭넓은 제품 구성을 통해 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.
윙스풋 임신영 대표는 “본격적인 여름 시즌을 앞두고 고객들에게 실질적인 쇼핑 혜택을 제공하기 위해 이번 특별전을 기획했다”며 “현대백화점을 찾는 고객들이 다양한 브랜드 상품을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 전했다.
한편 윙스풋은 신발 유통을 비롯해 자사 신발 브랜드의 생산, 유통, 디자인을 총괄하는 신발 전문 기업이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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