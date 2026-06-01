‘소요한남 by 파르나스’ 잔여가구 계약 진행중 …우수한 입지&상품성으로 ‘주목’

지난 5월 25일부터 26일까지 양일간 진행된 청약에서는 111실 모집에 총 1,483명이 접수해 평균 13.4대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 108㎡(4군) 타입은 6실 모집에 339명이 몰렸고, 99B·99BA㎡(2군)와 99C·99CA·99CC·99CCA㎡(3군) 등도 모집 인원을 상회하는 접수 건수를 기록했다.
이후 상대적으로 높은 경쟁률을 기록한 108㎡(4군) 타입은 계약이 모두 완료됐으며, 나머지 타입도 계약이 순차적으로 진행되고 있다.
분양 관계자는 “갤러리 운영 시점부터 청약과 계약까지 일정 수준 이상의 주거 환경을 원하는 수요자들의 발길이 이어지고 있다”며 “일부 잔여 호실에 대해서도 계약이 원활하게 마무리될 것으로 기대한다”고 전했다.
‘소요한남 by 파르나스’는 서울시 용산구 한남대로 일원에 들어서며, 지하 5층~지상 7층, 연면적 약 3만9,000㎡, 총 111가구 규모로 조성된다. 시공은 포스코이앤씨가 맡았다.
소요한남 by 파르나스는 주변 경관과 조화를 이루면서도 독립성을 확보한 배치와 입면 디자인을 적용했다. 전 호실은 채광과 통풍 효율을 고려한 남향 위주 판상형으로 설계됐으며, 주거·상가·부대시설 출입구를 분리하고 동별 전용 입구를 계획해 안전성과 프라이버시를 높였다.
인테리어는 종킴 디자인 스튜디오가 맡았으며, 설계는 해안건축이 담당했다. 해안건축은 오시리아 VL라우어·라티브 등 시니어 레지던스 설계 경험을 바탕으로 시니어 세대의 생활 패턴을 반영한 기능적 공간을 선보일 예정이다. 조경에는 서안조경과 디자인 스튜디오 loci가 참여한다. 진입로에서 중정까지 남산의 녹지 축을 끌어들인 순환형 조경을 계획했으며, 단지 경계를 따라 약 150m 순환산책로를 조성해 산책과 휴식, 교류가 가능한 생활형 조경을 완성한다는 계획이다.
소요한남 by 파르나스는 호실당 약 50㎡ 규모의 부대시설을 배치하며, 1층에는 웰컴 로비, 컨시어지 스테이션, 더 리스닝 라이브러리, 아뜰리에 마켓, 티하우스, 프라이빗 데스크, 올데이 다이닝 등이 들어선다. 웰니스·스포츠 시설로는 헬스케어 라운지, 실내 골프 연습장, 사우나, 피트니스 존, 엔드리스 풀, 하이드로 웰니스 수영장, 아웃도어 자쿠지 등이 계획됐다. 미팅룸, 멤버십 라운지, AV룸, 취미룸, 게스트룸, 세미나룸, 파티룸, 키즈 플레이 공간 등 사교와 비즈니스를 위한 프라이빗 공간도 함께 마련된다. 주차장은 사각지대를 줄인 설계가 적용되며 발레파킹 서비스도 제공될 예정이다.
운영 서비스는 소요한남 by 파르나스의 특징 중 하나다. 프리미엄 호텔을 운영해온 파르나스호텔의 노하우를 바탕으로 24시간 컨시어지와 전담 버틀러 서비스를 제공하며, 예약, 방문객 응대, 생활 지원 등을 통합 관리한다. 전용 앱을 통해 청소와 세탁 등 하우스키핑 서비스도 신청할 수 있다.
다이닝 서비스는 호텔 출신 셰프가 선보이는 고메 다이닝부터 프라이빗 인룸 다이닝까지 운영된다. 전용 식당에서는 저염·저당·고단백 등 개인 건강 목표에 맞춘 메디푸드 식단도 선택할 수 있다. 헬스케어 서비스는 차움·차헬스케어와 연계되며, 호실별 전담 헬스케어 컨설턴트가 24시간 밀착형 케어를 지원하고 주요 전문병원 및 전문의 네트워크 기반 진료 연계 서비스도 마련될 예정이다.
단지가 들어서는 한남동은 남산을 등지고 한강을 바라보는 배산임수 지형으로, 서울 도심과 강남을 연결하는 길목에 위치한다. 한남대교와 남산터널을 이용하면 강남권역과 도심권역으로 이동이 용이하며, 지하철 6호선 한강진역과 경의중앙선 한남역이 인근에 위치해 있다. 인천공항 직통 공항버스와 다수의 시내·광역버스 노선, 강변북로·올림픽대로 접근성도 갖췄다.
시니어 레지던스에서 중요하게 여겨지는 의료 인프라도 인접해 있다. 인근에는 순천향대학교 서울병원이 위치해 이동이 편리하며, 서울대병원, 삼성서울병원, 세브란스병원 등 상급종합병원도 일정 거리 내에 자리하고 있다. 또한 리움미술관, 현대카드 라이브러리, 블루스퀘어와 주요 갤러리들도 인접해 한남동의 문화·라이프스타일 시설을 이용하기 수월하다.
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