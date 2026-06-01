“유동성 풍부해 안정적” 자산운용사들 레버리지 상품 경쟁 돌입

단일 종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 상품을 국내에서 내놓는 자산운용사들은 유동성이 풍부하다거나 거래 비용이 저렴하다는 장점을 내세워 판매 경쟁에 돌입했다.
삼성자산운용은 상장 초기 유동성 확보에 승부를 걸겠다는 전략을 밝혔다. 임태혁 삼성자산운용 ETF 운용본부장은 지난달 26일 열린 간담회에서 “레버리지 상품은 실시간 매도·매수 가격 간 차이(호가 스프레드)와 거래량이 실제 투자 수익률에 직접 영향을 미치는 만큼 풍부한 유동성 공급 체계가 중요하다”며 “업계 최대 수준인 25개 지정참가회사(AP)와 15개 유동성공급자(LP)를 확보했다”고 강조했다.
거래 비용 절감 효과도 강조됐다. 돈 대신 주식 원물로 직접 주고받는 ‘현물납입형’ 방식을 통해 투자자의 거래 비용을 크게 아꼈다는 뜻이다. 기존 현금납입형은 시장에 주식을 팔 때마다 매도거래세(0.2%)가 세금으로 나가게 되지만, 현물납입형은 기초자산 주식을 직접 주고받기 때문에 투자자는 주식을 파는 데 따른 매도거래세를 내지 않아도 된다.
미래에셋자산운용은 더 풍부한 호가를 제시해 매도·매수 가격 차를 좁힐 수 있다고 강조했다. 이정환 미래에셋자산운용 상무는 “현금납입형 상품으로 설계해 증권거래세를 펀드가 내면, LP는 거래세 부담 없이 촘촘한 호가 제출이 가능하다”며 “호가 경쟁력 측면에서 우위를 점할 수 있다”고 설명했다. 현물납입형에서 투자자가 내지 않아도 되는 거래세는 결국 LP에 부담으로 전이되는데, 현금납입형에서는 LP가 세금 걱정을 하지 않아도 돼 더 풍부한 호가를 작은 공백으로 제시할 수 있다는 얘기다. 단타 투자자에게는 펀드 비용을 소폭 아끼는 것보다 눈앞의 호가가 풍부한 게 훨씬 이득이라는 주장이다.
키움자산운용은 매월 분배금을 지급하는 구조로 설계해 차별화했다고 밝혔다. 월 분배 상품을 선보인 건 키움자산운용이 유일하다. 또 선물형 구조 특성상 현물형 레버리지 상품 대비 현물 거래에 따른 증권거래세와 매매 비용, 차입 거래 비용 등을 절감할 수 있다. 비용 효율성 측면에서 장점이 있다는 설명이다.
한편 금융당국은 단일 종목 레버리지 상품은 기초지수가 상승과 하락을 반복하며 제자리로 돌아와도 수익률을 오히려 갉아먹는 ‘음의 복리 효과’를 주의해야 한다고 강조한다. 투자금이 크게 줄어들 수 있기 때문에 단기간 투자하는 게 적합하다는 설명이다. 단일 종목 레버리지 상품은 국내 주식 가격제한폭(±30%)의 2배를 추종하기 때문에 하루 최대 60%의 손실을 볼 수 있다는 점에 유의해야 한다.
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