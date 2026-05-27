특급 호텔에서 즐기는 특급 빙수… ‘스몰 럭셔리’ 붐 타고 인기

[스타일＆트렌드]
특급호텔, 10만 원대 빙수 선보여
포시즌스-시그니엘-신라호텔 등 애플망고 빙수 앞세워 경쟁 중
코코넛-토마토 활용 이색 빙수도
여름철을 맞아 도심 속 호캉스족을 겨냥해 호텔가의 럭셔리 빙수 경쟁이 본격화하고 있다. 최근 주요 호텔 빙수 가격이 10만 원을 훌쩍 넘어서고 있지만 ‘가심비’(가격 대비 심리적 만족)를 중시하는 ‘스몰 럭셔리’ 소비 트렌드가 확산하면서 수요도 꾸준히 이어지는 분위기다. 호텔업계는 이 같은 수요에 맞춰 간판 메뉴인 망고 빙수를 중심으로 독창적인 레시피와 시각적 요소를 더해 차별화에 나서고 있다. ● 레시피 차별화 나선 호텔 망고 빙수
올여름 주요 호텔들은 대표 인기 메뉴인 망고 빙수를 저마다 다른 방식으로 재해석해 선보이고 있다. 포시즌스 호텔 서울이 4월 출시한 ‘제주 애플망고 빙수’는 프리미엄 제주산 애플망고를 재료로 사용하고, 빙수 중앙에 분자요리 기술을 활용한 돔 모양의 ‘망고 스피어’를 얹은 것이 특징이다. 숟가락으로 가르면 내부에 담긴 ‘망고 엘더 플라워 소스’가 흘러나오도록 만들었다. 여기에 망고 소스를 버무린 떡과 화이트 초콜릿 꽃 장식도 고명으로 더해 식감을 살렸다.
롯데호텔앤리조트의 호텔 브랜드 시그니엘은 올해 기존 망고 빙수에 마스카포네 치즈 소스나 크림을 더한 제품을 새롭게 선보였다. 시그니엘 서울의 ‘시그니처 망고 빙수’는 우유 눈꽃 얼음 위에 애플망고와 금가루를 얹고 망고 퓌레와 망고 펄을 조합했다. 마스카포네 치즈 소스와 망고 셔벗, 팥 앙금 등은 별도로 제공해 취향껏 곁들일 수 있다. 시그니엘 부산의 ‘애플망고 빙수’는 프리미엄 제주산 애플망고에 망고 아이스와 망고 무스, 마스카포네 치즈 크림을 더했으며, 사이드로는 망고 젤라토와 수제 팥 앙금을 제공한다. 빙수 상품과 연계한 숙박 패키지도 마련했다. 시그니엘 서울은 객실 1박과 시그니처 망고 빙수로 구성된 패키지 ‘테이스트 오브 서머’를 9월 1일까지 운영한다.
망고 빙수에 코코넛을 조합해 이국적인 풍미를 강조한 제품도 나오고 있다. 그랜드 하얏트 서울의 망고 빙수는 우유 얼음 위에 코코넛 소르베와 망고 소르베를 깔고 그 위에 애플망고 2개를 얹은 제품이다. 여기에 치즈 케이크 큐브와 코코넛 소르베도 더했으며, 터키 전통 디저트인 카이막과 벌꿀집, 망고 소르베, 연유 등은 취향에 따라 곁들일 수 있도록 별도로 제공한다. 안다즈 서울 강남 역시 망고 빙수에 코코넛 크림과 코코넛 마시멜로를 더한 ‘시그니처 망고 빙수’를 올여름 대표 메뉴로 내놨다. 망고 아이스크림과 코코넛 초콜릿도 고명으로 얹었으며, 호텔 대표 디저트인 ‘허니비 케이크’를 세트로 묶어 구성했다.
출시 시기를 앞당겨 틈새 수요를 노린 곳도 있다. 호텔가에서 애플망고 빙수를 처음 선보인 제주 신라호텔은 여름 시즌보다 한 달 앞선 4월 초에 미니 애플망고 소과를 활용한 ‘쁘띠 애플망고 빙수’를 출시했다. 일반 애플망고 빙수에 사용되는 과실이 개당 약 400g 이상인 반면에 쁘띠 애플망고 빙수에는 약 200g 내외의 소과가 사용된다. 기존 애플망고 빙수의 콘셉트를 유지하면서도 1∼2인 고객이 실속 있게 즐길 수 있도록 크기와 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다.
● 토마토·말차 등 빙수 재료 다변화
최근에는 망고 일색이던 호텔 빙수 시장에 이색 재료를 활용한 제품들이 등장하고 있다. 파라다이스 호텔앤리조트는 망고 빙수 외에 말차, 토마토 등 세계 각지의 미식 식재료와 콘셉트를 활용한 프리미엄 빙수 제품군을 강화했다. 파라다이스시티는 말차의 고장이라 불리는 일본 우지 지역의 말차와 국내산 단팥을 조합한 ‘말차 팥빙수’를 선보였다. 함께 출시한 ‘토마토 빙수’는 이탈리아 시칠리아식 디저트인 그라니타로 구현한 제품이다. 꿀에 재운 토마토와 올리브 오일을 사용했으며 수제 바질 셔벗을 곁들였다.
안다즈 서울 강남은 망고 빙수에 이어 토마토와 팥을 주재료로 한 빙수 2종도 선보였다. ‘허니 토마토 빙수’는 월악산 꿀에 3일간 숙성한 토마토를 활용하고 바질 소르베와 파마산 치즈 튀일을 더한 제품이다. ‘안다즈 유기농 팥빙수’는 우유 얼음 위에 호텔 셰프가 직접 끓인 유기농 팥과 바닐라 아이스크림을 올리고 녹차 양갱, 인절미, 참깨 튀일 등을 고명으로 얹어 전통적인 맛을 냈다. 두 제품은 각각 갸토 바스크, 백설기 케이크 등 베이커리 메뉴와 함께 제공된다.
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