고난도 클라이밍 맞춤 설계… 착용감 좋은 ‘초경량 하네스’

[DA스페셜] 아크테릭스
아웃도어 퍼포먼스 브랜드 ‘아크테릭스’가 스포츠 클라이밍을 위한 초경량 하네스 ‘리토스 SL’을 새롭게 선보였다. 이번 신제품은 레드포인트 시도와 경기 환경 등 고난도 퍼포먼스 클라이밍을 위해 설계된 것이 특징이다.
지지력 강화한 ‘리토스 SL’ 선보여
6가지 허리 사이즈 도입 등 다변화
리토스 SL 하네스는 아크테릭스의 차세대 구조 설계 기술인 ‘Warp Strength Technology’를 적용해 하중을 넓게 분산시키고 지지력과 착용감, 내구성을 동시에 강화했다. 특히 기존 대비 한층 더 얇고 가벼운 구조를 구현해 장시간 착용 시에도 부담을 최소화했다.
제품은 워밍업부터 실제 등반까지 이어지는 전 과정에서 안정적인 착용감을 유지하도록 설계됐다. 허리벨트 중심부 두께를 최소화한 초경량 구조와 고강도 소재를 적용해 반복적인 움직임과 마찰 환경에서도 일관된 퍼포먼스를 제공한다.
사이즈 체계에도 변화를 줬다. 기존 성별 구분 방식을 넘어 6가지 허리 사이즈와 2가지 레그 루프 옵션을 조합한 새로운 유니섹스 시스템을 도입했다. 이를 통해 다양한 체형에 맞춘 정밀한 핏 구현이 가능하다.
내구성과 사용성을 강화한 디테일 설계도 눈에 띈다. 연속형 레그 루프 구조는 움직임의 자유도를 높이는 동시에 마모를 줄였으며 고강도 빌레이 루프는 기존 대비 두 배 이상의 강도를 확보했다. 여기에 슬림한 스냅핏 기어 루프를 적용해 장비 수납 안정성과 경량성을 동시에 잡았다.
리토스 SL 하네스는 엘리트 클라이머와의 협업을 통해 개발된 제품으로 스포츠 클라이밍 장비에서 요구되는 기술적 완성도를 집약했다는 평가다.
아크테릭스관계자는 “리토스 SL은 초경량 구조와 정밀한 핏 시스템을 기반으로 퍼포먼스 클라이밍의 새로운 기준을 제시하는 제품”이라며 “다양한 환경에서 클라이머들이 최상의 경험을 할 수 있도록 기술 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.
해당 제품은 블랙과 맨티스 컬러로 출시되며 가격은 25만 원이다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
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