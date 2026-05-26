전자칠판 업계 최초 ‘AI 시스템 국제표준 인증’ 획득

㈜아하
에듀테크 전문기업 ㈜아하(회장 구기도)가 전자칠판 업계 최초로 AI 시스템 국제표준 인증을 획득했다.
아하는 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 ISO/IEC TS 25058:2024 및 ISO/IEC 25023:2016을 동시에 충족하는 ‘산업 AI 국제인증’을 취득했다. 4개월간의 엄격한 심사에서 부적합 건수 ‘0건’으로 완벽히 통과했다. 인증의 핵심은 자체 개발한 ‘AH-AI V1.0’으로 필기 문자인식·매직펜·도형인식·수식인식 등 4대 AI 엔진을 탑재했다. 아하는 이를 기반으로 올 하반기 ‘5세대 AI 전자칠판’을 출시할 계획이다. 실시간 다국어 번역, 회의·강의 자동 요약, 음성인식 AI Q&A 등이 구현되며 교육 현장의 ‘AI 튜터’와 기업의 ‘지능형 비서’ 역할을 수행한다.
구 회장은 “국제 인증을 통해 전 세계 사용자에게 차원이 다른 스마트 인터랙티브 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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