[단신]농식품부, 농업 체험 ‘갓생 인턴십’ 모집 外

■ 농식품부, 농업 체험 ‘갓생 인턴십’ 모집



농림축산식품부는 ‘2026년 갓생 인턴십’ 프로그램 참가자를 21일부터 다음 달 24일까지 모집한다. 올해 4년째를 맞은 인턴십은 청년들에게 스마트팜과 푸드테크 등 유망 농업 분야 기업에서 직무 체험과 농촌 생활 기회를 제공하는 프로그램이다. 올해는 농업 분야 창업을 돕기 위한 멘토링 프로그램도 운영된다. 만 18∼34세 청년을 대상으로 하며 5개 기업에서 24명을 선발한다. 선발자는 7월 13일부터 3주간 현장 프로젝트를 수행하고 활동비 201만 원을 받는다.



■ 한국투자증권 개인 금융상품 100조 돌파



한국투자증권은 개인 고객 금융상품 잔액이 100조 원을 돌파했다고 20일 밝혔다. 2022년 말 42조2000억 원이었던 잔액은 지난해 말 85조700억 원까지 불었고, 이달 들어 100조 원을 넘어섰다. 금융상품에 신규 가입한 개인 고객 역시 2023년 8만5766명, 2024년 13만2322명, 지난해 20만2502명으로 매년 늘고 있다. 이 회사는 저평가 자산에 분산 투자해 안정적인 현금 흐름을 발생시키는 ‘월 지급식’ 상품과 손실은 회사가 떠안고 수익은 고객에게 우선 배분하는 ‘손익차등형’ 상품을 앞세워 고객 유치에 성공했다는 평가가 나온다.





