디애스턴 한남 “세대 특화설비 반영한 주거상품 공급” …공기질 관리시스템 등 반영

최근 주거공간은 입지와 평면, 마감 수준뿐 아니라 실제 거주자가 생활하는 세대 내부 환경까지 고려하는 방향으로 변화하고 있다. 특히 실내에서 머무는 시간이 길어지면서 공기 순환, 환기, 습도, 냄새 관리 등 생활환경 요소도 주거 품질을 판단하는 기준 중 하나로 다뤄지고 있다.
서울 한남동 일원에 조성되는 디애스턴 한남은 이 같은 흐름에 맞춰 세대 내 공기질 관리 시스템인 ‘숨(SOOM) 시스템’을 반영했다. 해당 시스템은 공기살균, 공기 순환, 미세먼지 차단, 산소 공급, 제습 및 탈취 등 세대 내부의 공기 환경관리와 관련된 기능을 종합적으로 고려한 에어 케어 시스템이다.
또 바이러스와 세균 등 실내 유해요소 관리까지 고려한 구성을 통해 세대 내부의 공기 흐름과 실내환경을 보다 세심하게 관리할 수 있도록 했다. 단지는 이를 통해 외형적인 설계와 마감뿐 아니라 실제 생활 속에서 체감할 수 있는 세대 내부 환경까지 고려했다.
디애스턴 한남 관계자는 “주거공간은 보이는 설계와 마감뿐 아니라 실제 거주자가 생활하며 느끼는 편의 요소도 중요하다”며 “세대 특화설비를 통해 실내 생활환경을 고려한 상품으로 공급하겠다”고 말했다.
한편, 디애스턴 한남은 지하 3층~지상 15층 총 168세대의 하이엔드급 민간 임대 아파트이다. 전용 59㎡·84㎡ 중심 구성으로 실수요 선호도를 고려했으며, 주차는 세대당 2.17대 수준이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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