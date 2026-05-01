기획예산처, 정부세종청사서 개청식

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기획예산처는 11일 정부세종청사 5-1동에서 청사 입주를 기념하는 개청식을 열었다. 올 1월 출범한 기획처는 그동안 세종청사 중앙동 등에 흩어져서 업무를 해왔다. 이날 박홍근 기획처 장관은 “분산된 근무 여건에서 벗어나 같은 공간에서 한마음 한뜻으로 역량을 결집할 토대가 마련됐다”며 “이제부터는 실적과 성과로 국민께 평가받게 될 것”이라고 말했다.



박 장관과 기획처 간부들은 이날 ‘국가 재정의 기틀을 바로 세우고 국민의 삶을 최우선으로 살피겠다’고 다짐하는 ‘국민 서약식’도 진행했다. 박 장관은 “청사 입주는 물리적 통합을 넘어 조직의 진정한 출발점인 만큼 기획처의 소명을 완수하는 데 총력을 다해 달라”고 당부했다.





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