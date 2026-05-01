[HBR]커리어 전환과 확장의 기술

2026년 4월 18일 서울 서초구 흰물결아트센터에서 HBR의 대표 프로그램 제5회 HBR 커리어 크래프트가 열렸다. ‘커리어 전환과 확장의 기술’을 주제로 열린 이번 행사에는 정경화 비바리퍼블리카(토스) 브랜드 헤드, 정다정 에픽게임즈코리아 홍보&대외정책본부장 등 12명의 연사가 참여해 커리어 경험을 솔직하게 나눴다. 정경화 헤드는 “나의 권한 밖이라는 두려움을 내려놓고 용기를 내 문제를 제기한 순간들이 커리어의 전환점이 됐다”고 말했다. 정다정 본부장은 “실제 취업의 75%는 강한 연결이 아닌 느슨한 연결에서 비롯된다”며 “내가 없는 자리에서 형성되는 나에 대한 브랜딩을 관리해야 한다”고 강조했다. 주요 연사의 강연을 요약해 소개했다.
인공지능이 일터 외로움 키워
인간과 인공지능(AI)이 상호작용을 하는 시대가 열리고 있다. AI가 업무에 깊숙이 들어오면서 직원들은 단순한 업무 지원을 넘어 경력 조언, 정서적 교류, 코칭, 상담까지 AI에 구하고 있다. 미국 직장인 1545명을 조사한 결과 응답자의 4분의 3이 실제로 사회적 지지를 얻기 위해 AI를 활용하는 것으로 나타났다. 과거에는 격려, 조언, 지지가 필요할 때 선배나 동료를 찾아야 했지만 이제는 AI가 그 역할을 언제 어디서든 대신 수행할 수 있게 된 것이다. 그러나 AI가 인간적인 연결이 주는 가치를 대체할 순 없다. 실제로 위 조사에서 AI를 사용하면서 일할 때 외로움이 줄었다고 답한 응답자는 12%에 불과했다. 기업은 AI가 직원들에게 미치는 사회적, 심리적 영향을 이해하고 점검하며 직원들을 위한 가이드라인을 제공해야 한다.
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