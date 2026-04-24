“홍삼으로 혈당까지 관리한다”… 정관장 ‘GLPro’ 패키지 리뉴얼

[Food&Dining] 정관장
정관장이 가정의 달을 맞아 홍삼으로 혈당까지 관리하는 ‘GLPro’ 패키지를 리뉴얼하며 제품경쟁력 강화에 나섰다.
혈당 조절 기능성 홍삼 마크 부착
생활 습관 관리형 구독 서비스도
이번 리뉴얼은 소비자가 제품의 핵심 기능을 직관적으로 인지할 수 있도록 가독성 및 디자인 완성도를 높인 것이 특징이다.
리뉴얼된 패키지에는 혈당 조절 기능성 홍삼을 뜻하는 마크를 패키지 앞면에 표시해 소비자들이 혈당 조절 기능을 공식적으로 인정받은 제품이라는 것을 쉽게 인지할 수 있도록 했다.
또한 기능성 원료인 홍삼(KGC05pg)에 대한 인체적용시험 결과를 패키지 전면에 한눈에 확인할 수 있도록 설계했다. ‘GLP-1 증가’ ‘공복혈당 감소’ 등 주요 바이오마커를 시각적으로 강조해 제품 효과를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
‘GLPro 코어’ 패키지 측면에는 인체의 배부름 신호와 관련되는 GLP-1 호르몬 작용 메커니즘을 알기 쉽게 시각적으로 디자인해 체내 반응 이해도를 높였다. ‘GLPro 더블컷’ 패키지 측면에는 아디포넥틴 호르몬의 대사 과정에 대한 기전을 이미지화했다.
정관장 GLPro는 식품의약품안전처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pr)을 주원료로 하는 건강기능식품이다. 지난달에는 제품 인기에 힘입어 풀무원헬스케어와 협업한 생활 습관 관리형 구독 서비스도 선보였다.
정관장 관계자는 “제품의 기능뿐 아니라 작용 원리까지 쉽게 전달하는 것이 이번 리뉴얼의 핵심”이라며 “앞으로도 소비자 신뢰를 높일 수 있는 패키지 개발을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
한편 GLPro는 가정의 달을 맞아 5월 16일까지 GLPro 코어, GLPro 더블컷 제품 구매 시 15% 할인 혜택을 제공한다.
김신아 기자 sina@donga.com
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