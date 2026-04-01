단지에서 7호선 옥정중앙역과 직접 연결… 20일 특별공급

지하철역과 단지가 직접 연결되는 이른바 ‘직통 역세권’ 단지가 주목받고 있다. 단지 역이 가까운 수준을 넘어 외부로 나가지 않고 역사로 바로 진입할 수 있는 구조가 희소성을 갖추면서 지역 내 시세를 이끄는 사례가 잇따르고 있기 때문이다.
이 같은 단지들은 이동 동선이 짧고 비나 눈, 폭염이나 한파 같은 계절적 변수의 영향을 덜 받아 실거주 만족도가 높다. 특히 지하 통로나 브리지로 역과 연결되는 구조는 보행 안전성과 편의성을 동시에 확보할 수 있어 일반 역세권보다 한 단계 높은 입지로 받아들여지는 경우가 많다. 실제 가격 흐름에서도 이런 특징이 확인돼 같은 생활권 안에서도 역과의 연결성이 좋은 단지가 약 2억 원 높게 거래된다.
이 같은 흐름 속에서 경기 양주 옥정신도시에서도 7호선 옥정중앙역(가칭, 2030년 예정) 바로 앞에 공급을 앞둔 ‘옥정중앙역 디에트르’ 단지가 관심을 모으고 있다.
단지는 역 바로 앞 입지에 더해 단지 내부와 지하철역을 연결하는 ‘직접 연결통로’ 협약도 체결했다. 연결통로가 설치되면 외부로 나가지 않고 역사를 이용할 수 있어 실거주 측면에서 높은 선호도를 보이고, 이는 시세 형성에도 영향을 미친다. 다만 추후 사업 인허가과정에서 변경 또는 취소될 수 있다.
교통 가치는 7호선에서 그치지 않는다. 덕정∼옥정선 연장 계획이 실현될 경우 한 정거장 만에 GTX 덕정역을 이용할 수 있다. 덕정역은 GTX 노선 및 수도권 전철 1호선 환승이 가능한 거점역이다. 이 연결이 완성되면 옥정신도시에서 GTX를 활용해 서울 도심까지 빠른 접근이 가능하다.
생활 인프라도 우수하다. 단지 동측으로는 약 16만 ㎡ 규모의 옥정호수공원이 직접 맞닿아 있다. 남측으로는 옥정신도시 중심상업지구가 바로 인접해 있다. 학원 89개, 점포 813개가 밀집한 옥정 최대 학원가가 길 하나 건너에 위치하며 초·중·고교가 모두 단지 도보권에 위치해 있어 학령기 자녀를 둔 세대의 교육 수요도 충족한다.
옥정중앙역 디에트르는 대방건설이 시공하며 지하 5층∼지상 최고 49층, 아파트 15개 동과 오피스텔 3개 동, 총 3660가구 규모로 조성된다. 이 중 아파트 2807세대가 다음 주 먼저 공급된다.
△전용 84㎡ 타입에는 4베이 구조와 5m 광폭 거실 △전용 128㎡ 타입에는 4베이 구조와 5.5m 광폭 거실 설계가 적용된다. △84A와 128A 타입에는 침실 2·3 가변형 벽체가 적용되며 △84㎡B와 128㎡B 타입은 주방과 거실이 분리된 구조로 설계된다. 타입에 따라 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등 수납 특화 공간도 갖춘다.
커뮤니티도 대단지에 걸맞게 계획됐다. 6레인 실내수영장, 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 키즈플레이존 등이 들어설 예정이다. 커뮤니티 내에는 대형 스크린이 설치된 미디어 시청 공간도 마련될 예정이다.
주차 여건도 우수하다. 가구당 약 1.7대 수준의 주차 공간을 확보했고 동별 엘리베이터 4대를 배치해 이동 편의성을 높였다. 외관에는 커튼월룩 설계와 함께 야간 경관조명 계획이 적용돼 단지의 상징성을 더할 전망이다.
단지는 분양가상한제가 적용된다. 초역세권 단지이면서도 주변 시세 대비 합리적인 분양가에 관심이 모인다. 한편 이 단지는 옥정신도시에서 공급되는 마지막 민간분양 택지로 2030년 준공 이후에는 해당 지역 민간분양 단지 중 최신축 지위를 지속적으로 유지하게 된다는 점에서도 관심이 모인다.
지난 9일 개관한 본보기집은 첫 나흘간 약 2만5000명이 방문했다. 특히 주말 이틀(11∼12일)에만 1만5000명이 몰려 하루 평균 7500명이 찾은 셈이다.
옥정중앙역 디에트르 청약 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수가 진행된다. 본보기집은 양주시 옥정동 현장 부지 인근에 마련됐으며 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.
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