크래프트 크림치즈, 브랜드 앰버서더로 이상화 셰프 선정

미국 크림치즈 전문 브랜드 크래프트(KRAFT)가 2026년 크림치즈 브랜드 앰버서더로 이상화 셰프를 선정했다고 밝혔다.
이상화 셰프는 지난 해 월드 초콜릿 마스터하고즈의 한국 대표로 선발되어, 2026년 벨기에와 네덜란드에서 열리는 월드 초콜릿 마스터즈 대회에 출전할 실력파 파티시에로 현재 ‘빠아빠(Pas à Pas) 스튜디오’를 운영 중이다.
크래프트 크림치즈를 수입 및 국내 유통하는 ㈜크래프트하인즈코리아는 이상화 셰프와 협업해 크래프트 크림치즈만의 강점을 디저트 콘텐츠로 전달할 계획이다. 이를 통해 제품의 활용성과 브랜드 가치를 직관적으로 소비자에게 전달한다는 전략이다.
이번 협업의 일환으로 오는 5월 13일에는 첫 번째 크래프트 크림치즈 세미나가 개최된다. 해당 세미나에서는 따뜻한 봄 시즌에 어울리는 ‘티(Tea) 디저트’ 콘셉트의 크림치즈 레시피 4종을 선보일 계획이다. 6월에 열리는 두 번째 세미나에서는 가을 시즌에 어울리는 크림치즈 디저트 레시피 4종과 함께, 업장에서 활용할 수 있는 실질적인 사용 팁을 공유할 예정이다.
크래프트 크림치즈는 원유와 크림을 기반으로 한 다섯가지 원료 구성만으로 크리미한 풍미를 구현했으며, 크림치즈 표면에 입자감 없이 매끈한 텍스처와 순백색이 특징인 베이킹에 적합한 크림치즈이다. 깔끔한 산미가 더해져 다양한 디저트의 맛을 균형 있게 정리해준다.
크래프트하인즈코리아 관계자는 “이번 ‘브랜드 앰버서더 선정’과 ‘2026 크래프트 크림치즈 세미나’는 크래프트 크림치즈의 다양한 활용 가능성을 보다 쉽게 전달하기 위한 첫 시도”라며 “앞으로도 오프라인 세미나와 다양한 프로그램을 통해 업장은 물론 가정에서도 크래프트 크림치즈를 손쉽게 활용할 수 있도록 접점을 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.
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