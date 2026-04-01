45년간 축적한 기술-품질로 조선산업 현장 이끌어

삼양금속공업은 1981년 설립 이후 지난 45년간 국내시장뿐 아니라 해외시장에서도 많은 성과를 얻으며 국내 조선산업 발전을 이끌어오고 있다. 주요 제조 품목은 동합금관 이음쇠로 이들 제품은 해양 플랜트 산업 설비 및 특수선(방위산업) 분야에 걸쳐 두루 사용되고 있다. 특히 오랜 기간 축적된 기술 노하우와 뛰어난 품질 체계로 고객들에게 완벽한 제품을 제공하며 업계를 선도하고 있다.
삼양금속공업은 ISO 9001:2000 설계 및 품질 시스템 인증과 중소기업청(현 중소벤처기업부) 기술혁신개발사업에 참여해 ‘내해수용 동합금관 이음쇠의 무연 냉간 성형기술’을 개발했다. 2005년 기술연구소를 세워 매년 매출의 5% 규모를 연구개발에 투자해 뿌리 기술, 품질 향상 및 신규 아이템 개발을 지속하며 해외 수출 비중을 늘리는 등 국가경제에 기여하는 기업으로 자리 잡았다.
이와 함께 불량률 제로의 무결점 제품을 만드는 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 삼양금속공업에는 생산된 제품의 품질 검증을 할 수 있는 최신 시험 장비들이 완벽하게 구축돼 있어 원자재 입고부터 출하까지 공정별 반복 검사를 통해 불량률 제로의 제품을 생산하고 있다. 아울러 북남미, 유럽, 동남아시아, 중동 등 30개국 이상의 국가에 제품을 수출하고 있다. 대표적인 성과로 세계 최대의 국영 석유기업 사우디아라비아 아람코의 공식 벤더 승인으로 세계 최고의 품질 수준을 보유한 기업이라는 점을 입증했다.
삼양금속공업은 2019년 ‘부산 무역의 날 전수식 및 제21회 부산수출대상 시상식’에서 대통령 표창을 수상했다.
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