중기 국내외 판로 개척 적극 지원

한국자산관리공사(이하 캠코)가 ‘2026 국가산업대상’ 동반성장 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
캠코는 동반성장을 단순한 지원을 넘어 기관의 핵심 전략으로 설정하고 체계적으로 추진해왔다. 그 결과 공공기관 동반성장 평가에서 5년 연속 평가 등급 상승이라는 성과를 거두며 정책의 실효성을 입증했다.
이러한 성과는 정정훈 사장의 강한 의지와 경영진의 적극적인 참여를 기반으로 이뤄졌다. 캠코는 전사적 동반성장 추진체계를 운영하고 경영진이 직접 과제를 점검하며 실행력을 높이는 등 현장 중심의 정책 추진에 힘써왔다. 특히 지난해 새 정부 출범에 맞춰 동반성장 전략체계를 전면 재정비하고 전략 방향을 한층 구체화했다. 이를 바탕으로 △중소기업의 지속가능한 성장 △활력이 넘치는 민생 경제 △협력과 상생의 공정 경제를 중심으로 사업과 연계된 세부 실행 과제를 마련해 추진하고 있다.
이러한 전략 아래 캠코는 ‘웃음가득 상생마켓’을 운영하고 해외 바이어 발굴 플랫폼을 제공하는 등 중소기업 국내외 판로 개척을 지원하고 있다. 또한 SG경영진단·컨설팅·금융지원을 통해 중소기업 경쟁력 강화를 도모하고 있다. 아울러 청년 주거시설 공급과 청년 창업 공간 조성부터 육성까지 패키지 지원을 통해 청년 자립을 위한 종합 지원체계를 구축하고 있다.
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