무신사 “도쿄 팝업 3일 만에 누적 1만 명… 사전 예약자 70% 일본 Z세대”

무신사가 일본 도쿄에서 진행 중인 ‘2026 무신사 도쿄 팝업 스토어’가 개점 3일 만에 누적 방문객 1만 명을 넘어섰다. 오픈 첫날 온라인 구매자 수도 전년 팝업 대비 2배가량 늘어난 것으로 나타났다.
14일 무신사에 따르면 지난 10일 시부야 ‘미디어 디파트먼트 도쿄’에 문을 연 이번 팝업은 사전 예약자만 2만 명을 돌파했으며, 이 중 70%가 일본 Z세대인 것으로 조사됐다.
이번 팝업에는 국내 브랜드 약 80개가 참여했다. 무신사 측은 O4O(Online for Offline) 전략을 적용해 현장 브랜드 경험이 무신사 글로벌 스토어 앱 구매로 이어지도록 설계한 것이 주효했다고 설명했다.
구매 데이터를 활용한 큐레이팅 콘텐츠도 호응을 얻었다. 무신사 글로벌 스토어 일본 지역의 전주 매출 지표를 반영한 ‘트렌드 랭킹’ 코너는 현시점 인기 브랜드와 아이템을 보여준다. 실제로 △애즈온 △일리고 △크랭크 등 상위권에 오른 브랜드가 초기 매출 상승을 견인했다고 무신사는 밝혔다.
현지 취향을 반영한 로컬 협업 공간도 체류 시간을 늘렸다. ‘인플루언서 스타일링 존’에서는 일본 인플루언서 6인이 K-패션을 현지 스타일로 재해석해 착장 아이템 판매가 늘었다. 일본 생도넛 전문점 ‘아임 도넛’과 협업한 한정판 도넛은 매일 완판됐다.
무신사 관계자는 이번 팝업 스토어 성과를 두고 “일본 소비자 데이터 기반의 현지 맞춤형 상품 기획과 콘텐츠 구성이 시너지를 낸 결과”라고 설명했다. 그러면서 “자체 플랫폼을 중심으로 한 온·오프라인의 유기적인 결합이 실질적 구매 전환으로 나타난 만큼 남은 기간에도 참여 브랜드의 현지 인지도 제고 및 K-패션의 영향력 확산에 기여할 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.
한편 무신사는 2021년 일본 법인 ‘무신사 재팬’을 설립한 데 이어 지난해 9월에는 중국 스포츠웨어 기업 안타 스포츠와 합작법인 ‘무신사 차이나’를 세우는 등 글로벌 시장 저변 확대에 나서고 있다.
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