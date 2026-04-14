[2026 대표브랜드대상]건강한 우리나라 대표 먹거리 ‘청송사과’

바른 먹거리의 대표 주자인 사과는 먹는 즐거움과 다양한 영양소까지 챙길 수 있어 대한민국 국민이 가장 좋아하는 과일이다. 특히 청송사과는 과육이 단단해 아삭하고 새콤달콤한 맛으로 유명하다.
청송사과가 우리나라 사람들의 최애 과일이 된 이유는 명확하다. 바로 우수한 품질과 뛰어난 맛 덕분이다. 청송사과 주 재배지는 해발 250m 이상이며 평균 일교차는 13℃가 넘는다. 사과 생육 기간 중 큰 일교차는 사과가 다음 세대를 위해 영양분을 저장하는 활동을 반복하게 해 과육은 단단하게, 당도는 높게 만든다. 청송사과 맛의 비밀은 재배 환경에만 있는 것이 아니다. 체계적인 브랜드 관리, 경쟁력 강화를 위한 재배 기술 연구, 사고팔기 편한 유통망 구축의 삼박자가 청송사과를 대한민국 대표 브랜드로 만들었다.
청송군은 청송사과의 브랜드 관리를 위해 1994년 ‘청송사과’ 상표등록, 2019년 시나노골드 ‘황금진’ 브랜드 등록, 2020년 군수가 보장하는 ‘청송사과 품질 보증제’ 실시, 2023년 청송사과 지리적 표시 제113호 최종 등록에 성공했다. 또 대도시 청송사과 시식 행사 시행, 농산물 직거래 택배비 지원, 청송사과 유통센터 활성화로 청송사과 브랜드 가치를 강화했다.
청송사과의 경쟁력을 높이기 위해 ‘황금사과 연구단지’를 조성하여 우량 대목을 사과재배 농가에 공급해 고품질 청송사과 생산능력을 강화하고, 황금사과 수형별 재배 표준화 기술 연구와 재배기술 보급으로 청송사과의 미래 100년을 열고 있다. 또한 청송사과 스마트 하우스 재배, 스마트 하우스 특화단지 조성, 평면형 과원 조성 묘목비 지원으로 이상기후에 대응하는 농업환경을 조성하여 인건비는 줄이고 생산성은 높였다.
청송군은 “매년 꾸준한 영농혁신과 품질관리로 우수한 청송사과 재배를 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 다양한 선진재배기술 보급으로 농업 생산력을 높여 우수한 품질과 합리적인 가격의 청송사과를 소비자들에게 선보이겠다”라고 전했다.
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